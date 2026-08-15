Milojević s tribina gleda budući tim, debi u sredu protiv Pekinga, uskoro na tri fronta

Poznati ruski strateg Leonid Slutski je otpušten pre dve nedelje, a tim iz Šangaja angažovao je srpskog stručnjaka da vadi kestenje iz vatre. Šenhua na svom terenu danas (14.00) dočekuje Henan, ali će Milojević još da sačeka na debi.

14.00: (1,90) Šangaj Šenhua (3,60) Henan (3,60)

Planirano je da sedne na klupu u sredu kada bude stigao u velegrad Peking Guan. Na kormilu će danas da sedi domaći stručnjak koji je zamenio Slutskog, Mao Jidžun, koji je prošle nedelje dobio „fenjeraša” Kingdao u gostima sa 1:0 i prekinuo seriju od tri poraza. Opstanak ne bi trebalo da bude problem za novi Milojevićev tim. Do kraja ima još devet utakmica u Superligi Kine, ispadaju dva, a tim iz Šangaja ima sedam bodova više od ugroženog Vuhan Fri Taunsa.

Milojević bi mogao trofejnu riznicu da popuni ove godine sa Kupom Kine. Naime, Šenhua će početkom narednog meseca da igra četvrtfinale ovog takmičenja, a rival je Dalijan. Osim toga, Šenhua kao vicešampion Kine očekuje na jesen i učešće u grupnoj fazi Lige šampiona Azije, pa će uskoro Srbin igrati na tri fronta.

Nekadašnjem treneru Zvezde je ovo prvi trenerski posao u dalekoj Kini. Posle prvog mandata u Zvezdi radio je u Aziji, u Al Ahliju iz Džede, kasnije kratko bio u AEK-u, vodio je i Al Itifak na najvećem kontinentu, kiparski APOEL, a onda se vratio na Marakanu gde je bio do kraja prošle godine kada je predao kormilo Dejanu Stankoviću.

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KINA 1 – 23. KOLO

Subota

13.00: (2,35) Lajoning (3,40) Šendžen (2,75)

13.35: (2,80) Tjenđin (3,35) Peking Guan (2,35)

13.35: (2,95) Žejang (3,50) Grintaun Čengdu (2,20)

14.00: (2,15) Junan Jukun (3,50) Dalijan (3,05)

14.00: (1,90) Šangaj Šenhua (3,60) Henan (3,60)

***kvote su podložne promenama