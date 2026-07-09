Kako bi izgledao Partizan da danas počinje sezona

Ako bi danas krenula sezona, a nije daleko trenutak kad će lopta stvarno krenuti sa centra, makar tri pozicije su problematične, a na sve to ne zna se da li će i u kom trenutku stručni štab moći da se osloni na fudbalere najveće tržišne vrednosti, projektovane za prodaju.

Najpre, crno-beli nemaju levog beka. Na papiru su to Stefan Petrović, sveže vraćen sa Prvenstva Evrope za omlandince, te Mohamed Abdulmalik, koji je na početna dva kontrolna susreta igrao na toj poziciji, da bi ga na trećoj odmenio Samson Envulu. Niko od njih nije pouzdana opcija. Nije to ni Matija Milovanović, koga su u klubu videli kao rešenje dok se ne oporavi Mario Jurčević, ali se nekadašnji defanzivac Ajaksa, kome to čak i nije primarna pozicija, ponovo povredio i ostavio Sašu Ilića sa alternativama koje to i nisu, sve u iščekivanju da se Slovenac vrati u ritam posle povrede Ahilove tetive. Uz veliku ogradu da li može da bude na istom broju obrtaja kao kod Srđana Blagojevića, jer je samo kod njega i igrao dobar fudbal otkako je leta 2024. stigao u Beograd.

Druga kritična pozicija u ovom trenutku je centralni vezni. Kad bi danas morao da sastavi tim za takmičarsku utakmicu, Saša Ilić ne bi mogao da računa na Vanju Dragojevića i Ognjena Ugrešića, jer je klub sugerisao treneru da ih ne opterećuje na treninzima, kamoli mečevima, kako se slučajno ne bi povredili pred projektovane transfere. Sklanjanje na margine je poruka da se na njih ne računa. U pauzi između dve sezone klub su napustili Gajas Zahid i Saša Zdjelar, Bibarsu Nathu je istekao ugovor, a novajlije u liku Aleksa Zekovića i Milana Aleksića još nisu na potrebnom nivou. Možda će biti, ali još nisu, zbog čega je slika na tom delu terena zamagljena i ostavlja praktično samo Milana Vukotića kao sigurnu opciju u veznom redu, dok bi se njegovi partneri menjali. A to dalje znači da klub mora da reaguje na tržištu i što pre pronađe rešenje sposobno da pravi razliku, jer samo sa decom ne ide. Pokazalo se.

(FK Partizan)

Kako se može čuti, naredni talas pojačanja bi trebalo da usledi tek posle prodaje Ugrešića i Dragojevića, čime bi praktično klasići iz 2006. postali finansijeri kluba u nastavku prelaznog roka. Nevolja je što ti poslovi tapkaju u mestu, a Partizanu se žuri, jer ekipa je samo osvežena, a još nije pojačana. Na jednoj strani crno-belima je potreban novac, a na drugoj novi igrači koji bi unapredili tim koji je prošle sezone podbacio na svim poljima. Veliko je pitanje kako izvesti gimnastiku po kojoj bi se ekipa pred start kvalifikacija stvarno pojačala tako da promene ne budu kozmetičke.

To će značiti sigurnog Marka Miloševića među stativama, Milana Roganovića desno, Stefana Mitrovića u odbrani, s tim da u klubu pominju kako bi rado doveli još jednog štopera, jer je odbrana bila porozna cele minule sezone i to je to treće pojačanje koje se traži. Uz, naravno, zamene sa Ugrešića i Dragojeviča kad se realizuju transferi u Italiju i Škotsku.

Pod pretpostavkom da će u sadašnjem kadru krilne pozicije pokriti stranci – Demba Sek desno, a Čaka Traore levo, kao i da će u napadu igrati još jedan legionar (Erik Kojzek ili Džeferson Že), u Partizanu moraju da vode računa i o bonusima kad na programu budu prvenstvene utakmice. Ako je Stefan Mitrović siguran na štoperskom mestu, a Stefan Milić najčešće igrao sa njim u paru na pripremama, valja pratiti kako će se i da li će se promeniti konfiguracija tima sad kad se iz Velsa vratio Nikola Simić, koji je i dalje bonus. To je i Milan Roganović na mestu desnog beka. Vukašin Đurđević više nije u toj kategoriji, ali jesu vezisti poput Dimitrija Jankovića i Zorana Alilovića, vraćenih sa pozajmica, pa je pitanje da li neko od njih odmah može u prvih 11, da bude oslonac zbog kvaliteta, a ne godina.

Sve to jasno sugeriše da je Saša Ilić apsolutno u pravu svaki put kad javno ističe da su Partizanu potrebna pojačanja. Što pre. Jer, već sutra može biti kasno. Videli smo prošle sezone.

Dve sedmice lufta, kako u Humskoj karakterišu vreme dobijeno saznanjem da im je žreb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije bio naklonjen, ne bi smele da se tretiraju kao luksuz. Brzo će na red doći daleko zahtevniji rivali nego što su Una Štrasen ili La Fjorita i tad nikog neće zanimati da li je neko prošao pripreme ili je stigao pred kraj prelaznog roka.