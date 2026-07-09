Srpski napadač neće dobiti šansu u Lećeu, traži mu se novi klub
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Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 10:37
Kupljen je pre godinu dana
Imao je Leće kroz istoriju uspešnu tradiciju sa napadačima sa Balkana. Počevši od Mirka Vučinića i Valerija Božinova do Nikole Krstovića. Iza svakog od tih transfera je stajao direktor Pantaleo Korvino, poznat po sjajnom njuhu za mlade igrače sa ovih prostora.
Prošlog leta se stari vuk opkladio na još dvojicu srpskih golgetera. Iz Šarlroe je stigao Nikola Štulić i posle početnog perioda adaptacije i mučenja da pronađe put do mreže, na kraju odigrao jednu od ključnih uloga u borbi za opstanak. Istovremeno je za 1.000.000 evra kaparisan i mladi Miloš Jović iz IMT-a i ostavljen je na godinu dana da se kali u novobeogradskom klubu kao pozajmljen igrač.
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To se baš i nije pokazalo kao dobro rešenje jer je u prošloj sezoni postigao samo dva gola na 20 mečeva, a od februara ga nije bilo u timu Traktorista. Ovog leta je došao u Leće, ali se tamo neće zadržati.
Italijanski mediji javljaju da klub sa juga Italije ne računa na Jovića i da ga nije uvrstio na spisak igrača koji idu na pripreme. Leće traži novu sredinu za Jovića gde bi igrao kao pozajmljen igrač.
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