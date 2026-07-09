Srpski napadač neće dobiti šansu u Lećeu, traži mu se novi klub

Imao je Leće kroz istoriju uspešnu tradiciju sa napadačima sa Balkana. Počevši od Mirka Vučinića i Valerija Božinova do Nikole Krstovića. Iza svakog od tih transfera je stajao direktor Pantaleo Korvino, poznat po sjajnom njuhu za mlade igrače sa ovih prostora.

Prošlog leta se stari vuk opkladio na još dvojicu srpskih golgetera. Iz Šarlroe je stigao Nikola Štulić i posle početnog perioda adaptacije i mučenja da pronađe put do mreže, na kraju odigrao jednu od ključnih uloga u borbi za opstanak. Istovremeno je za 1.000.000 evra kaparisan i mladi Miloš Jović iz IMT-a i ostavljen je na godinu dana da se kali u novobeogradskom klubu kao pozajmljen igrač.