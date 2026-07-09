Došlo vreme da i PSŽ bude u plusu: Na prodajama ovog leta prihod i do 300.000.000 evra

Sa ta tri čini se prilično izvesna izlazna transfera u klupsku kasu bi ušlo 154.000.000 evra. Ali najjači finansijski udarac bi tek mogao da usledi. Jer nije tajna da Bredli Barkola razmišlja da ide. U poslednje tri utakmice u pohodu na drugi pehar Lige šampiona, ulazio je sa klupe. Hviča Kvarachelija svakako je prvi pik Enrikea. Dezire Due već se izborio za mesto startera na levoj strani, Usman Dembele je u špicu.

Jednako važno, Barkoli nije prijalo kad je čuo da se PSŽ ozbiljno zainteresovao za Lajpcigovog Jana Diomande, koji bi tačno njemu krao minute.

Zvanično, Barkola nije na prodaju, čak mu PSŽ nudi da potpiše nov ugovor, do 2028. Ali ugledni Ekip javlja: razmislili bi se opet u Parizu kada bi dobili ponudu u visini od 150.000.000 evra. S tom cenom, krug potencijalnih kupaca se značajno sužava i suštinski se ograničava samo na Premijer ligu. Arsenal i posebno Liverpul navodnu su među zainteresovanima. Za sada, niša više od toga.

Ako bi se taj transfer i desio, već bi PSŽ prešao granicu od 300.000.000 evra, a mogao bi da ide i dalje, jer Ibrahima Embaje je takođe na transfer listi. Na desnom krilu teško će do minuta na Parku prinčeva, a već se dovodio u vezi sa Mančester Sitijem i Aston Vilom. U Parizu njegovu vrednost procenjuju na oko 40.000.000 do 50.000.000 evra.

Odosmo dakle do 350.000.000 otprilike. Neće sve ostati u klubu naravno. Pari Sen Žermen će i da kupuje. Magnes Aklijuš je prva meta. Monako je već odbio ponudu Parižana od 35.000.000 evra, traži okruglo 50.000.000 i dobiće to. Aklijuš je već dogovorio sve detalje petogodišnjeg ugovora. On ide na desno krilo umesto Embajea. Kao Dueova zamena naravno.

Levo je zamišljen, već smo rekli, Jan Diomande, alit u Lajpcig pravi male probleme, jer insistira da reprezentativac Obale Slonovače vredi više od 100.000.000 evra, a to već ni PSŽ ne može tako lako da ponudi. Mada je tih 100.000.000 već zaradio. I tek će.