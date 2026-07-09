Žocu stiglo još jedno veliko pojačanje: Badio za 6.500.000

Doskorašnji bek Valensije napustio je Slepe miševe tokom ranog jutra i u trenutku kada je španski tim objavio da je otišao, on je već bio u glavnom gradu Grčke na pregledima i potpisivao trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom. Kako prenosi dobro obavešteni "Encestando", Badio će za tri godine zaraditi 5.000.000 evra.

Zvanične objave se u Panatinaikosu ređaju kao na traci. Željko Obradović pravi tim za narednu sezonu i za sada stižu samo velika imena, dokazani i sjajni igrači. Do sada su stigli Mustafa Fal, Isak Bonga i Geršon Jabusele , a evo i još jednog velikog pojačanja. Branku Badio je novi košarkaš atinskog velikana, saopštio je klub.

Željko Obradović zvanično je preuzeo Panatinaikos 21. juna i odmah se bacio na posao. Španci pišu da je Žoc pozvao lično Badija dva dana kasnije, kako bi mu se pridružio u Atini. Nije previše razmišljao reprezentativac Senegala i odmah je prihvatio ponudu koju je dobio od srpskog trenera i Panatinaikosa, s obzirom da mu je ponuđeno pomenutih 5.000.000 evra za tri godine. Naplatio je odlične partije u Valensiji prošle sezone, sa kojom je osvojio titulu u Španiji i igrao istorijski Fajnal-for Evrolige. Treba napomenuti i da je Panatinaikos platio obeštećenje za senegalskog košarkaša. Atinski velikan je isplatio Valensiji 1.500.000 evra kako bi aktivirao otkupnu klauzulu, tako da će ih ceo ovaj posao izaći 6.500.000 evra za odličnog beka.

Odigrao je u elitnom takmičenju 40 utakmica prošle sezone, uključujući i plej-of i Fajnal-for, a na 23 utakmice je bio starter. Beležio je 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije u proseku za nešto više od 20 minuta na parketu. Najbolju utakmicu sezone odigrao je u majstorici protiv Panatinaikosa na domaćem parketu u četvrtfinalu, kada je baš novom timu isporučio 20 poena, uz pet skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, kako bi upravo odveo tim na prvi Fajnal-for u istoriji. Igrao je odlično i u drugoj i trećoj utakmici - u drugoj je imao 15 poena, pet skokova i šest asistencija, u trećoj 16 poena, šest skokova i četiri asistencije. Nisu ga po dobrom zapamtili navijači Panatinaikosa jer ih je izbacio iz plej-ofa i nije im omogućio da F4 igraju u OAKA areni kod kuće, ali sada se situacija menja. Od mržnje do ljubavi kratak je put, pošto će sada uživati u njegovim partijama u zelenom dresu. Do Valensije i Panatinaikosa stigao je preko Senegala, Barselone, ekipe LEB Plata, Frankfurta i Manrese. Treba napomenuti da uvek igra odlično i u reprezentativnom dresu, gde je doneo dve bronzane medalje Senegalu na Afrobasketu. Prošle godine je beležio 19,9 poena, 3,9 skokova i 2,9 asistencija u proseku i šutirao sjajnih 43,5% za tri poena.