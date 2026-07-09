Od svega do ničega: Paskval odbio Montera zbog Džejmsa

Prema pisanju lista Sport, Barselona je Monteru ponudila višegodišnji ugovor, a mladi plej bio je spreman da prihvati ponudu i napravi veliki korak u karijeri. Sve je bilo završeno i rešeno, Žan Montero bio bi glavni igrač ekipe za narednu sezonu, a onda se pojavio iskusni trener i srušio sneška. Kada je opcija predstavljena tadašnjem treneru Ćaviju Paskvalu, on je odlučio da prednost da iskusnom Majku Džejmsu, kojeg je smatrao daleko spremnijim da odmah napravi razliku. Zbog toga je Barselona obustavila pregovore sa Monterom i fokusirala se na Džejmsa, koji je takođe pristao da se vrati u ACB ligu i ponovo sarađuje sa Paskvalom.

Sve je delovalo bajkovito, samo se odjednom sve raspalo. Ćavi Paskval odlučio je da napusti Barselonu, čeka se još samo Dubai da isplati otkupnu klauzulu i da preuzme tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a njegov odlazak je upropastio sve. Odbio je Žana Montera i napustio klub, što je automatski značilo da Majk Džejms neće doći jer je on hteo da sarađuje sa Paskvalom. Tako je Barselona u kratkom roku ostala bez oba plejmejkera. Iako je sportski sektor prvobitno smatrao da je Montero idealno rešenje, na kraju je uslišio želju trenera, koji ni sam više neće voditi ekipu naredne sezone. Od svega do ničega, na brzinu.

Okrenula se Barselona drugim opcijama i od naredne sezone će plejmejkeri biti Džastin Robinson i Umodža Gibson, što je završeno i čeka se da se ozvaniči. Od Žana Montera i Majka Džejmsa, došlo se do plejmejkera Pariza i organizatora igre Cedevita Olimpije, bez ikakve uvrede prema dvojici dobrih igrača.

Na kraju, najveći dobitnik cele situacije ispao je aktuelni šampion Evrope. Olimpijakos je brzo uskočio u priču, privoleo Žana Montera i u sredu ga predstavio kao novo pojačanje. Crveno-beli iz Pireja su iskoristili situaciju, a Barselona... Ispade na kraju propast od pregovora, želja i projekta.