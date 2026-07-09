Veliki posao Miloša Teodosića: Džered Batler odbio ponude iz NBA i Evrolige i produžio sa Zvezdom
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 10:56
Sad je jasno da ostaje u Beogradu
Igrač je koji ume da zapali dvoranu. I igrač zbog kojeg su navijači strepeli. Jer znalo da se da je Džered Batler u Evropu došao sa idejom da pokaže koliko ume i vrati se u NBA ligu. Međutim, ovog leta to se neće desiti, jer 25-godišnji Amerikanac produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom i na sezonu 2027/2028 što je jasan signal da će i narednih 12 meseci provesti u Beogradu.
Veliki posao tako je završio novi sportski direktor crveno-belih Miloš Teodosić, možda i najveći otkako je počeo funkcionersku karijeru. Jer o dolasku Krisa Džonsa pričalo se i pre no što je Teodosić zadužio direktorsku kravatu, dok produženje ugovora sa Dejanom Davidovcem jeste važno za ekipu, ali ne baš krucijalno koliko Batlerov ostanak.
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Takvog “skorera” nije lako naći, posebno ne na pomahnitalom tržištu kakvo je ovog leta nastalo u evropskoj košarci. Tržišta na kome se milioni dele kao bombone, a najboljim igračima ostavljaju blanko ugovori da upišu sami koliko hoće.
Džered Batler svakako je bio najbolji Zvezdin pojedinac u prošloj sezoni. U Evroligi je u proseku beležio 14 poena, četiri asistencija i dva skoka po utakmici. Sada kada ima godinu dana iskustva u evropskoj košarci očekuje se da dodatno popravi učinak.
Zbog svega toga novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro može da bude zadovoljan. I navijači naravno. Oni pre svih, jer Batler je, prema saopštenju crveno-belih, ovog leta mogao da bira gde će.
“Džered Balter je je tokom ovog prelaznog roka, zbog svega što je prikazao od dolaska u Crvenu zvezdu, imao brojne i izuzetno unosne finansijske ponude klubova iz NBA i Evrolige – ali je odlučio da nastavi da nosi naš crveno beli dres. Klub se ovom prilikom zahvaljuje Džaredu Batleru jer je pokazao ogromnu želju da i dalje nosi dres Crvene zvezde i bude integralni deo našeg tima u narednoj sezoni”, navela je Zvezda.
Sad se čekaju novi centar (Džoelu Bolomboju je istekao ugovor) i još jedan bek.