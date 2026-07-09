Veliki posao Miloša Teodosića: Džered Batler odbio ponude iz NBA i Evrolige i produžio sa Zvezdom

Takvog “skorera” nije lako naći, posebno ne na pomahnitalom tržištu kakvo je ovog leta nastalo u evropskoj košarci. Tržišta na kome se milioni dele kao bombone, a najboljim igračima ostavljaju blanko ugovori da upišu sami koliko hoće.

Džered Batler svakako je bio najbolji Zvezdin pojedinac u prošloj sezoni. U Evroligi je u proseku beležio 14 poena, četiri asistencija i dva skoka po utakmici. Sada kada ima godinu dana iskustva u evropskoj košarci očekuje se da dodatno popravi učinak.

Zbog svega toga novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro može da bude zadovoljan. I navijači naravno. Oni pre svih, jer Batler je, prema saopštenju crveno-belih, ovog leta mogao da bira gde će.

“Džered Balter je je tokom ovog prelaznog roka, zbog svega što je prikazao od dolaska u Crvenu zvezdu, imao brojne i izuzetno unosne finansijske ponude klubova iz NBA i Evrolige – ali je odlučio da nastavi da nosi naš crveno beli dres. Klub se ovom prilikom zahvaljuje Džaredu Batleru jer je pokazao ogromnu želju da i dalje nosi dres Crvene zvezde i bude integralni deo našeg tima u narednoj sezoni”, navela je Zvezda.

Sad se čekaju novi centar (Džoelu Bolomboju je istekao ugovor) i još jedan bek.