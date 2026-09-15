Kim preskočio generaciju i prvi put dobio poziv u mladu reprezentaciju
Vreme čitanja: 1min | uto. 15.09.26. | 09:05
Novi vezista Crvene zvezde unapređen u selekciju Južne Koreje do 21 godine, cilj mu je plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu
Još jednu potvrdu kako je novi fudbaler Crvene zvezde Je Gen Kim izuzetno cenjen u svojoj otadžbini dobili smo ovog utorka. Momak koji je pre nešto više od mesec dana proslavio 18. rođendan prekomandovan je iz kadetske u mladu reprezentaciju Južne Koreje, a u naredne dve godine će imati zadatak da odvede svoju državu na Olimpijske igre u Los Anđelesu.
Preskočio je talentovani vezista čitavu omladinsku selekciju, direktno iz kadetske ide u ekipu do 21 godine. I, da stvar bude još zanimljivija, selektor Eun Jung Kim od njega očekuje da povuče najviše i da na narednom Azijskom kupu za mlade bude jedna od glavnih uzdanica tima.
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Priliku da debituje za ovu selekciju Kim će imati početkom oktobra, kada Južna Koreja bude odigrala dve prijateljske utakmice sa Australijom na njenom tlu, 3. i 6. Zvezdin fudbaler jedan je od samo četvorice od 24 fudbalera na spisku koji igraju u inostranstvu. Preostala trojica su Do Jung Jun iz Magdeburga, te Min Vu Kang i Te Von Kim iz japanske Gamba Osake.
12.30: (16,0) Katar U20 (7,50) Južna Koreja U23 (1,13)
Uglavnom, trener Crvene zvezde Albert Rijera će sada imati jednog igrača manje na treninzima tokom reprezentativne pauze. Pitanje je da li je Španca obradovala vest o Kimovom pozivu u nacionalni tim...
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