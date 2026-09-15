Kim preskočio generaciju i prvi put dobio poziv u mladu reprezentaciju

Još jednu potvrdu kako je novi fudbaler Crvene zvezde Je Gen Kim izuzetno cenjen u svojoj otadžbini dobili smo ovog utorka. Momak koji je pre nešto više od mesec dana proslavio 18. rođendan prekomandovan je iz kadetske u mladu reprezentaciju Južne Koreje, a u naredne dve godine će imati zadatak da odvede svoju državu na Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Preskočio je talentovani vezista čitavu omladinsku selekciju, direktno iz kadetske ide u ekipu do 21 godine. I, da stvar bude još zanimljivija, selektor Eun Jung Kim od njega očekuje da povuče najviše i da na narednom Azijskom kupu za mlade bude jedna od glavnih uzdanica tima.