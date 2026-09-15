LUDI TIKET (-), utorak, 410.281 dinara: Odakle ti ideja da igraš protiv Eibara?

Ovo je priča o tiketu iz Bele Crkve koji je bio na korak od dobitka koji donosi slavu, ali je na kraju završio u rubrici „verovali ili ne“, na Mozzart način, uz drmu koju znaju samo oni strastveni kladioci koji umeju da postave najjače igre. Sa uloženih 1.000 dinara i ukupnom kvotom od fantastičnih 410,28, ovaj majstor klađenja je nanizao četiri izuzetno hrabre kombinacije, jureći istovremeno pobede domaćina ili gostiju uz obavezna tri ili više golova na meču. Sve je počelo kao u snu: Viljareal i Betis su odigrali tačno kako je planirano (1:2 za Betis), Lids je deklasirao Njukasl sa 4:1, a portugalski Moreirense je rutinski slavio sa 3:1 protiv Maritima. Tri zvučna para su zazelenela jedno za drugim, donoseći neverovatnu tenziju i miris brutalnog dobitka od preko 410.000 dinara.

Međutim, sudbina je imala drugačije planove naizgled najlakšem meču na papiru, u drugoj španskoj ligi, gde su snage odmerili Selta II i Eibar. Tip je bio jasan i logičan za svakog ko voli dobar koeficijent – pobeda Selte II uz najmanje tri gola na utakmici (kmb 1&3+), sa privlačnom kvotom 5,40. Umesto velike borbe i trijumfa domaćina, na terenu se dogodila potpuna katastrofa i rezultatski potop. Eibar je demolirao domaći tim sa ubedljivih 0:4, ostavljajući vlasnika tiketa u šoku dok posmatra kako mu surova realnost i jedan jedini promašen par ruše snove o velikom bogatstvu.

Ipak, ovaj majstor klađenja nije ostao potpuno praznih ruku zahvaljujući Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ". Iako je konačan profit izostao zbog pomenutog debakla u Španiji, pogođene kvote na preostala tri meča dale su proizvod veći od sto, što je aktiviralo čuveno pravilo utešne isplate. Umesto nule i potpunog razočaranja, na račun ovog igrača legao je bonus u vrednosti dvostruko većoj od uplate – tačno 2.000 dinara, dokazujući da u Mozzartu i pad može da se naplati.

Pored ovog benefita, Mozzart kladionica je uvela i revolucionarne MOZZART RELAX opcije koje donose ranu isplatu i čine tiket dobitnim čak i ako odigrani tip na kraju ne prođe. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane igre, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.

MOZZART RELAX - TIKET TI ODMAH POSTANE DOBITAN