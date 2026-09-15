Dubočica dovela reprezentativca Ekvatorijalne Gvineje

Bliži se kraj prelaznog roka u Srbiji, klubovi u Mozzart Bet Prvoj ligi moraju da se ubrzaju ako žele da popune još neke pozicije. Posali smo već da je Javor u ponedeljak iznenadio sve i doveo omladinskog reprezentativca Francuske Nolana Fera, a ubrzo se oglasio i jedan od njegovih konkurenata u borbi za plej-of. Dubočica je takođe dovela stranca, povremenog reprezentativca Ekvatorijalne Gvineje Nou Elu.

Reč je o 185 centimetara visokom napadaču koji je pre 23 godine rođen u Madridu, a u Španiji je proveo čitavo detinjstvo. Prošao je mlađe kategorije Leganjesa, kasnije igrao za Logronjes i Numansiju, a jednu sezonu je proveo i u C timu Alavesa.