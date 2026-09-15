Dubočica dovela reprezentativca Ekvatorijalne Gvineje
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 09:37
Napadač Noe Ela promovisan u Leskovcu
Bliži se kraj prelaznog roka u Srbiji, klubovi u Mozzart Bet Prvoj ligi moraju da se ubrzaju ako žele da popune još neke pozicije. Posali smo već da je Javor u ponedeljak iznenadio sve i doveo omladinskog reprezentativca Francuske Nolana Fera, a ubrzo se oglasio i jedan od njegovih konkurenata u borbi za plej-of. Dubočica je takođe dovela stranca, povremenog reprezentativca Ekvatorijalne Gvineje Nou Elu.
Reč je o 185 centimetara visokom napadaču koji je pre 23 godine rođen u Madridu, a u Španiji je proveo čitavo detinjstvo. Prošao je mlađe kategorije Leganjesa, kasnije igrao za Logronjes i Numansiju, a jednu sezonu je proveo i u C timu Alavesa.
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Španiju je napustio u novembru prošle godine, proveo je sezonu u italijanskom četvrtoligašu Kjetiju, a od ovog leta je slobodan igrač. Sada će Ela u Leskovcu pod palicom Alberta Nađa probati da usmeri karijeru u boljem smeru.
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Inače, reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje je postao 2023. godine, dok je bio standardan u Numansiji. Ima poreklo iz te afričke države, pa je uzeo pasoš i do sada je odigrao šest mečeva za A selekciju.
Dubočica je u lošoj formi, u poslednjih pet kola je doživela četiri poraza, a u prošlom kolu je od Metalca u Gornjem Milanovcu izgubila sa 0:5. Sveža krv je neophodna Leskovčanima, a videćemo koliko im novi napadač može pomoći. Trenutno su osmi na tabeli sa 10 poena.
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