Denver i Lejkersi u klinču za igrača koji može da pomogne Jokiću
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 09:22
Čiji će dres naredne sezone obući Kem Vitmor?
Denver Nagetsi iz sezone u sezonu samo na rečima žele da oforme jak tim oko Nikole Jokića, i dovedu igrače koji bi bili sposobni da budu adekvatna podrška srpskom centru i prvoj zvezdi franšize.
Pokušavaju u Koloradu da angažuju igrače koji bi pre svega atletskim nadarenošću pomogli Jokiću, pa je tako Denver ozbiljno zagrizao da u svoje redove dovede Kema Vitmora. Dobro obavešteni insajder Mark Stajn istakao je da su Nagetsi tim na koji i te kako treba obratiti pažnju kada je reč o narednoj destinaciji za nekadašnjeg člana Vašington Vizardsa.
Izabrane vesti
Međutim, neće biti lako Denveru da se izbori za Vitmorov potpis. Isti izvor navodi da su za usluge krilnog igrača zainteresovani i Los Anđeles Lejkersi. Ipak, Nagetsi bi morali da budu prilično odlučni kada je reč o trci za Vitmora, jer je Jokić izrazio želju da ostane lider franšiza, pa bi bilo prilično neozbiljno da mu se ne dovedu adekvatni igrači, koji bi unapredili igru tima iz Kolorada.
Momak iz Merilenda je u najjačoj ligi sveta svega tri godine, ali se može reći da je za tako kratko vreme prošao dosta toga u NBA karavanu. Izabran je 2023. kao 20. pik na draftu i tako se obavezao na vernost Hjuston Roketsima. U ruki sezoni je nagovestio da je veliki potencijal i na 47 utakmica za tim iz Teksasa u proseku beležio 12,3 poena i 3,8 skokova i to za tek nešto manje od 19 minuta na parketu. U drugoj sezoni je bilo nešto skromniji, ali i dalje zapažen sa 9,4 poena i tri skoka.
Prošle takmičarske godine usledila je njegova selidba u Vašington, ali i problemi. Kada je igrao, izgledalo je to vrlo dobro, međutim, duboka venska tromboza ga je sprečila da iskaže pun potencijal, te je sezonu okončao posle samo 21 meča i uz prosečan učinak od 9,2 poena i 2,8 skokova. Sada je Vitmor zdrav i spreman da se priključi timu u kojem će dobiti prostor i ulogu da pokaže da se na njega i te kako može računati u budućnosti, a sigurno da ima šta da pruži, jer je reč o momku kojem su tek 22 godine.