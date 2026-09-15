Denver i Lejkersi u klinču za igrača koji može da pomogne Jokiću

Denver Nagetsi iz sezone u sezonu samo na rečima žele da oforme jak tim oko Nikole Jokića, i dovedu igrače koji bi bili sposobni da budu adekvatna podrška srpskom centru i prvoj zvezdi franšize.

Pokušavaju u Koloradu da angažuju igrače koji bi pre svega atletskim nadarenošću pomogli Jokiću, pa je tako Denver ozbiljno zagrizao da u svoje redove dovede Kema Vitmora. Dobro obavešteni insajder Mark Stajn istakao je da su Nagetsi tim na koji i te kako treba obratiti pažnju kada je reč o narednoj destinaciji za nekadašnjeg člana Vašington Vizardsa.