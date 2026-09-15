Zvezda razmišlja da vrati Bena kao mentora strancima

Po saznanjima Mozzart Sporta, u Crvenoj zvezdi razmišljaju da Benu povere ulogu svojevrsnog mentora igračima iz inostranstva. Kao neko ko odlično razume klub i govori više jezika, nekadašnji napadač nameće se kao odlično rešenje da pomogne strancima da se lakše i brže prilagode novoj sredini po dolasku u klub. Opcija je i da bude angažovan u skauting službi, kojom rukovodi njegov nekadašnji saigrač Marko Marin.

Prošao je Ben kroz čuvenu Avrovu školu, godinama igrao u Grčkoj, gde je prvi put i delio svlačionicu sa Marinom u Olimpijakosu, pre nego što ih je sudbina opet spojila u Zvezdi. Iskustvo koje ima zaista bi moglo da pomogne novajlijama u Crvenoj zvezdi da brzo shvate šta se od njih očekuje. Crveno-beli dres je nosio pet godina i u velikoj meri doprineo pisanju istorije u prvim mandatima Vladana Milojevića i Dejana Stankovića. Pet puta je bio šampion Mozzart Bet Superlige, dvaput uz duplu krunu, u 196 nastupa dao je 85 golova i asistirao za 47. Navijači crveno-belih zauvek će pamtiti partiju iz Salcburga, kada je sa dva pogotka uveo klub u Ligu šampiona.

Da je Crvenoj zvezdi neophodan neko ko bi se, pored stručnog štaba, bavio inostranim fudbalerima pokazalo se mnogo puta. Lista igrača koji se nisu snašli na Marakani je poduža, a rešavanju tog problema u budućnosti bi mogao da pomogne Mohamed El Fardu Ben. Razgovori sa njim na tu temu već su vođeni.