Trešće se zidovi kad se budu rukovali: Embape VS Dembele i klanovi u svlačionici Francuske

Do tada, sumnje lebde. Žerom Roten , nekadašnji reprezentativac, a sada popularno TV lice, delom svakako i zbog pomalo senzacionalističkog stila, kaže da niko u francuskom timu nije bio oduševljen kad se pojavio Embapeov intervju. “ Usman Dembele ga je, to je sasvim sigurno, primio vrlo loše. On je ozbiljno ljut na Embapea. Za njega je ovo vrsta izdaje. Reč je možda malo prejaka, ali on baš tako to vidi ”, rekao je Roten .

Istini za volju, Francuzi su uvek pomalo paranoični kada je državni tim u pitanju. S razlogom doduše, jer su im se cepanja svlačionica više puta dešavala. I mnogi se boje da će se to sada ponoviti. Posebno zbog toga što Dembele nikada pre nije komentarisao izjave saigrača. Embape se navodno iznenadio, ali je odlučio da neće javno komentarisati Usmanove opaske, već će pokušati da sve reši u četiri oka kada se reprezentacija okupi.

Uveren da će ovaj sukob podeliti svlačionicu na dva dela.

“Nije to samo Usman, već svi oko njega, ljudi iz svlačionice, oni sa kojima igra u Pari Sen Žermenu. Ta fraza: ‘ko je izabran, ko nije’, to spuštanje saigrača na nivo ‘anderdoga’, te tvrdnje da prihvata Zlatnu loptu kada ide u ruke Kristijana Ronalda ili Lionela Mesija, ali kad dobiju ostali on suštinski pomisli: ‘Mogao sam i ja’… Čak i kad je to Luka Modrić, s kojim je igrao…”

Rotenova poenta je jasna: neće ovo proći tek tako.

“I tokom Svetskog prvenstva mnoge u svlačionici su iritirale Embappeove izjave, njegovo ponašanje, to je realnost. Otuđio se od mnogo ljudi u reprezentaciji. Ali kad završiš kao najbolji strelac turnira, kada ne ispadne nijedan problem, a nije, onda se sve to utiša. Ali ove nove izjave mu nisu bile potrebne… Rečeno mi je da ga mnogi reprezentativci ne razumeju, da su više ‘Tim Dembele’ nego ‘Tim Embape’. To je jedan tim, ali izgleda da sada imamo dva klana. A, treba reći da je Usman mnogo veći faktor jedinstva nego Embape. I često je smirivao igrače u svlačionici. Voleo bih da budem tu da vidim kako će se njih dvojica rukovati kad se okupi reprezentacija. Mislim da će zidovi malo da se zatresu”.

Daniel Riolo, još jedan uticajni komentator RMC Sprta, kaže da se ništa od ovoga nije slučajno desilo. I da ne treba iz jednačine isključiti pitanje – novca.

“Zlatna lopta su novac i ugovori. A, ova Embapeova kampanja je ludačka. I onda Musa Sisoko (vrlo uticajni menadžer, koji pored Dembelea vodi i karijere Dezirea Duea ili Hviče Kvarachelije i još nekih francuskih reprezentativaca, primera radi) pozove neke prijatelje među novinarima, pa onda oni prenesu poruke… Svi menadžeri to rade. To je njegov posao, on čuva svoje igrače, promoviše ih. A, govorimo o moćnim menadžerima, koji imaju gomile igrača koji donose odluke u klubovima. Često ovakve situacije vode u nevolje, ali nije tu kriv Musa Sisoko što manipuliše. To je njegov posao... Njegov posao je da kontroliše publicitet, da bude dobar sa svima. Na nama novinarima je da budemo oprezni i proverimo sve što nam menadžeri guraju. Oni hoće da se mi okliznemo”.