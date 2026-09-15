Trešće se zidovi kad se budu rukovali: Embape VS Dembele i klanovi u svlačionici Francuske
Vreme čitanja: 4min | uto. 15.09.26. | 09:08
Sve zbog Zlatne lopte... ili je ipak do para i ugovora?
Krenulo je nekako nevino, niko nije mogao ni da pretpostavi da će prerasti u pravi mali požar. Kilijan Embape je, javno se kandidujući za Zlatnu loptu, rekao da je njen aktuelni vlasnik i njegov veliki prijatelj iz reprezetnacije Francuske Usman Dembele uvek bio talentovan fudbaler, ali da je on sam bio – izabran. Dembele je priznao: nikada nisam bio “izabrani”, ali sam uvek vredno trenirao i zaslužio i tu Zlatnu loptu i dva pehara Lige šampiona. Koja Embape, uzgred budi rečeno, još nema. Usput je Dembele dodao da je vrlo jasno da je bio bolji u presudnim trenucima direktno time odgovarajući na onu Embapeovu da “prošle sezone nije bilo boljeg od mene”.
Samo dan razmaka između dva intervjua, oba objavljena u Frans Fudbalu koji i organizuje izbor za Zlatnu loptu. I isprva su svi tiho posmatrali šta se dešava, da bi sada već cela zemlja javno govorila o velikom sukobu u taboru reprezentacije koju tekt reba da preuzme Zinedin Zidan.
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Istini za volju, Francuzi su uvek pomalo paranoični kada je državni tim u pitanju. S razlogom doduše, jer su im se cepanja svlačionica više puta dešavala. I mnogi se boje da će se to sada ponoviti. Posebno zbog toga što Dembele nikada pre nije komentarisao izjave saigrača. Embape se navodno iznenadio, ali je odlučio da neće javno komentarisati Usmanove opaske, već će pokušati da sve reši u četiri oka kada se reprezentacija okupi.
Do tada, sumnje lebde. Žerom Roten, nekadašnji reprezentativac, a sada popularno TV lice, delom svakako i zbog pomalo senzacionalističkog stila, kaže da niko u francuskom timu nije bio oduševljen kad se pojavio Embapeov intervju.
“Usman Dembele ga je, to je sasvim sigurno, primio vrlo loše. On je ozbiljno ljut na Embapea. Za njega je ovo vrsta izdaje. Reč je možda malo prejaka, ali on baš tako to vidi”, rekao je Roten.
Uveren da će ovaj sukob podeliti svlačionicu na dva dela.
“Nije to samo Usman, već svi oko njega, ljudi iz svlačionice, oni sa kojima igra u Pari Sen Žermenu. Ta fraza: ‘ko je izabran, ko nije’, to spuštanje saigrača na nivo ‘anderdoga’, te tvrdnje da prihvata Zlatnu loptu kada ide u ruke Kristijana Ronalda ili Lionela Mesija, ali kad dobiju ostali on suštinski pomisli: ‘Mogao sam i ja’… Čak i kad je to Luka Modrić, s kojim je igrao…”
Rotenova poenta je jasna: neće ovo proći tek tako.
“I tokom Svetskog prvenstva mnoge u svlačionici su iritirale Embappeove izjave, njegovo ponašanje, to je realnost. Otuđio se od mnogo ljudi u reprezentaciji. Ali kad završiš kao najbolji strelac turnira, kada ne ispadne nijedan problem, a nije, onda se sve to utiša. Ali ove nove izjave mu nisu bile potrebne… Rečeno mi je da ga mnogi reprezentativci ne razumeju, da su više ‘Tim Dembele’ nego ‘Tim Embape’. To je jedan tim, ali izgleda da sada imamo dva klana. A, treba reći da je Usman mnogo veći faktor jedinstva nego Embape. I često je smirivao igrače u svlačionici. Voleo bih da budem tu da vidim kako će se njih dvojica rukovati kad se okupi reprezentacija. Mislim da će zidovi malo da se zatresu”.
Daniel Riolo, još jedan uticajni komentator RMC Sprta, kaže da se ništa od ovoga nije slučajno desilo. I da ne treba iz jednačine isključiti pitanje – novca.
“Zlatna lopta su novac i ugovori. A, ova Embapeova kampanja je ludačka. I onda Musa Sisoko (vrlo uticajni menadžer, koji pored Dembelea vodi i karijere Dezirea Duea ili Hviče Kvarachelije i još nekih francuskih reprezentativaca, primera radi) pozove neke prijatelje među novinarima, pa onda oni prenesu poruke… Svi menadžeri to rade. To je njegov posao, on čuva svoje igrače, promoviše ih. A, govorimo o moćnim menadžerima, koji imaju gomile igrača koji donose odluke u klubovima. Često ovakve situacije vode u nevolje, ali nije tu kriv Musa Sisoko što manipuliše. To je njegov posao... Njegov posao je da kontroliše publicitet, da bude dobar sa svima. Na nama novinarima je da budemo oprezni i proverimo sve što nam menadžeri guraju. Oni hoće da se mi okliznemo”.
Ako se još i novinari oklizu – biće i oni ljuti, a u Francuskoj su i dalje “sedma sila”, koja svakome može da zagorča život.
A, sve je počelo nekako tiho…
Kilijan Embape: “On (Dembele) je uvek bio talentovan igrač. Ja sam uvek bio izabrani. Odmah sam bio na vrhu. Imali smo drugačije putanje, ali je i on uspeo”
Usman Dembele: “Znate, ja sam uvek bio poslednji, ali sam naporno radio. Cele karijere nisam rekao ni reč, jer sam neverovatno naporno radio. I kažem, nikada nisam bio izabrani. Ali radio sam nevervatno naporno”.
Tri puta o “napornom radu”. Možda da podseti na one stare da Embape ne radi baš tako, bar kad je reč o odbrani? Ili se na Embapea samo nakačila ta etiketa da je problematičan karakter i nikako da ode?