BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

REAL MADRID - REAL SOSIJEDAD (tip 1, kvota 1,25) - početak 21.00

Zaostala utakmica 1. kola šampionata Španije. Na početku sezone, u susretima 2. kola Primere, Real Madrid je kao gost savladao Espanjoi sa 2:1 golom Karlosa Espija u 90. minutu, dok je Real Sosijedad izgubio od Real Betisa u Sevilji sa 0:1.

NJUKASL - VBA (tip 1, kvota 1,35) - početak 20.45

Susret 2. kola Liga kupa Engleske. VBA zasad ima sve pobede u sezoni, na početku ovog takmičenja je savladao Roteram sa 4:1, a zatim u Čempionšipu Norič (2:1) i Barnli (3:1). Njukasl je zasad odigrao samo 1. kolo Premijer lige, tamo je ostao bez dva boda protiv Liverpula (2:2) golom Dominika Soboslaja u 99. minutu iz penala.

TOTENHEM - ČARLTON (tip 1, kvota 1,22) - početak 20.45

Čarlton, baš kao i VBA ima sve tri pobede, sa po jednim primljenim golom na svakom meču. REdom nad Čeltenhemom (3:1), Derbijem (2:1) i Vest Hemom (2:1). Sada engleski drugoligaš gostuje Totenhemu, koji je na startu sezone doživeo debakl na gostovanju Brentfordu sa 0:3.

PRESTON - EVERTON (tip 2, kvota 1,50) - početak 21.00

Još jedan meč 2. kola Liga kupa. Preston je u prethodnoj rundi posle penala savladao Hadersfild, ali u prva dva kola Čempionšipa je doživeo poraze od Boltona (1:2) i Vulverhemptona (1:3). Sad mu u goste dolazi premijerligaš Everton, koji je pre četiri dana bio bolji od Kristal Palasa sa 2:0.

AEK ATINA - LEVSKI (tip 1, kvota 1,50) - početak 21.00

Revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Sofiji pre nedelju dana prvak Grčke će imati danas prednost domaćeg terena, a samim tim i ulogu favorita. Prošlog vikenda je u domaćem šampionatu AEK nadigrao Iraklis sa 4:0, a Levski je bio bolji od Spartaka iz Varne sa čak 6:0.

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