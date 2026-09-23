Klop pred Holandiju: Iskreno, ne znam celu himnu Nemačke

„Njihov selektor zna igrače Holandije sa TV ekrana. A lično poznajem mnogo više holandskih fudbalera nego Ćavi. Ne znam da li će mi to biti neka prednost, ali je to činjenica. Mi se spremamo za utakmicu, ali ne znamo šta će protivnik uraditi. Ali mogu unapred da kažem da će sigurno biti dobra utakmica“, rekao je Klop uz prepoznatljivi širok osmeh za nemački Skaj.

Imao je nemački stručnjak još jednu zanimljivu opservaciju.

„Davno sam naučio da ne brinem o stvarima koje ne mogu da promenim. Da budem iskren, ne znam ni sam protiv koga bih više voleo da igramo: protiv dobro poznatog rivala ili protiv novog trenera. Dobra vest je što smo svi u istom čamcu: upoznali smo se u ponedeljak, igramo već u četvrtak“.

I još nešto...

„Tek sam nedavno na utakmici Superkupa shvatio da ne znam celu našu himnu! To je nešto novo za mene. Retko kad je pevam kod kuće kada su utakmice reprezentacija. Moraću i to da promenim“, istakao je Jirgen Klop.