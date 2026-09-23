Ko osvaja Ligu nacija? Srbija 14. favorit
Vreme čitanja: 1min | sre. 23.09.26. | 13:30
Pogledajte kompletnu ponudu Mozzarta
Sa četiri meča koja su na programu u četvrtak od 20.45 časova (jedan od njih je i Srbija – Grčka) zvanično će otpočeti nova sezona u A diviziji Lige nacija. Ukupno šesnaest ekipa, raspoređenih u četiri grupe, boriće se za plasman u četvrtfinale, a naposletku i fajnal for koji se igra u junu sledeće godine.
Ovo će biti peto izdanje ovog takmičenja reprezentacija, a zasad je najuspešnija selekcija Portugalija sa dva zlata. Po jedno imaju i Francuska i aktuelni svetski prvak Španija, koja je uz to izgubila dva finala.
Izabrane vesti
Teško je prognozirati ko će ove sezone do zlata. Ko je favorit i kakve se šanse daju reprezentaciji Srbije? Odgovore na ta pitanja možete videti na Mozzart Betu, koji u ponudi ima kvote na osvajača Lige nacija.
Pre početka takmičenja četiri tima se izdvajaju kao glavni favoriti – Francuska Zinedina Zidana sa kvotom 3,75, Španija (4,00), Engleska (5,50) i jedan od protivnika Orlova u grupi, Nemačka (5,50). Dalje, Portugalci su peti favoriti sa kvotom 9,00, a za njima ide još jedan rival Srbije, Holandija (13,0).
Ako verujete u čudo, da bi Orlovi Veljka Paunovića mogli da osvoje zlatnu medalju, mogli biste usput to dobro da naplatite. Jer, kvota na Srbiju je 100. Orlovi su tek 14. od 16 favorita, veće kvote su samo na Češku i Vels – po 150.
Kompletnu ponudu možete videti OVDE.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****