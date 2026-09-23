Ko osvaja Ligu nacija? Srbija 14. favorit

Sa četiri meča koja su na programu u četvrtak od 20.45 časova (jedan od njih je i Srbija – Grčka) zvanično će otpočeti nova sezona u A diviziji Lige nacija. Ukupno šesnaest ekipa, raspoređenih u četiri grupe, boriće se za plasman u četvrtfinale, a naposletku i fajnal for koji se igra u junu sledeće godine.

Ovo će biti peto izdanje ovog takmičenja reprezentacija, a zasad je najuspešnija selekcija Portugalija sa dva zlata. Po jedno imaju i Francuska i aktuelni svetski prvak Španija, koja je uz to izgubila dva finala.