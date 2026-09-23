Real Madrid ne trči
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 13:21
Ili bolje rečeno – trči manje i sporije od ostalih
Neko će da krivi Vinisijusa, neko da priča o karakteru Kilijana Embapea, drugi će da se pitaju da li je baš Žoze Murinjo bio pravo rešenje za klupu, dok će klupska televizija pokušati da navijače ubedi da su za sve Realove neuspehe krive – sudije. I tako će uvek biti kada Kraljevski klub gleda u leđa Barseloni, a ove sezone ta se razlika napravila dosta rano i u Madridu traže razloge. A, izgleda da bi ipak morali da ih potraže na samom terenu, jer podaci otkrivaju da Murinjov tim jednostavno – ne trči.
Ili da budemo diplomate: trči manje od ostalih. I manje. I sporije što je u svetu fudbala verovatno još bitnije.
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Trčanje naravno nije sve, ni Barselona, ubedljivo prva na tabeli, nije ekipa koja je to mesto zaslužila time što je nadtrčala sve protivnike, već time ih je nadigrala. Ali fizika svakako igra bitnu ulogu u modernom fudbalu, a Real kao da je ne koristi dovoljno, pokazuju podaci koje je izvukla madridska Marka.
Bavila se ona i time koliko je prostora Realova ekipa “pokrila”, nebitno na tempo igre, ali i koliko je pretrčala u većim brzinama. Današnji analitičari uglavnom će te kategorije odvojiti: trčanje visokim intenzitetom (HSR, high-intensity running), brzinom između 19,8 i 25,2 kilometara, te na sprint, za brzine iznad granice od 25,2. Ima tu odstupanja među statističkim agencijama, ali ne velikog.
A, šta ti podaci kažu o Realu? Prvo da Real u proseku pokrije 104,3 kilometra po utakmici, namanje u celom prvenstvu Španije. Kada gledamo samo HSR, odnosno trčanje visokim intenzitetom, dolazimo do brojke id 4.975,5 metara po meču. Opet, poslednje, 20. mesto u Primeri. Fenjer je u rukama Kraljevskog kluba i kada se meri broj akcija u toj brzini – 338,5.
Sprintovi daju nešto bolju sliku, u brzini iznad 25,2 kilometara na sat Real pređe 2.248 metara po utakmici, i po tome su 11. u Španiji. Prosek, ali bar ne fenjer.
Sad, da bismo dodali neki kontekst ovim podacima, da se osvrnemo i na Barselonu. Katalonci ukupno pokriju 108,6 kilometara i po tome su 16. u Primeri. Ali kada govorimo o HSR intenzitetu tu je Barsa na 5.958,8 metara – skoro 900 više od Reala - i po tome je šesta u ligi. Ali je treća po broju akcija u trčanju visokim intenzitetom (413,4) i ubedljivo prva kada govorimo o broju akcija u sprintu 132,4 naspram Realovih 94,7. Real je po tom parametru tek 18.
Nije naravno sve u brzini, ali činjenica je da je ovaj Real – lenj.