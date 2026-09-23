Real Madrid ne trči

Trčanje naravno nije sve, ni Barselona, ubedljivo prva na tabeli, nije ekipa koja je to mesto zaslužila time što je nadtrčala sve protivnike, već time ih je nadigrala. Ali fizika svakako igra bitnu ulogu u modernom fudbalu, a Real kao da je ne koristi dovoljno, pokazuju podaci koje je izvukla madridska Marka.

Bavila se ona i time koliko je prostora Realova ekipa “pokrila”, nebitno na tempo igre, ali i koliko je pretrčala u većim brzinama. Današnji analitičari uglavnom će te kategorije odvojiti: trčanje visokim intenzitetom (HSR, high-intensity running), brzinom između 19,8 i 25,2 kilometara, te na sprint, za brzine iznad granice od 25,2. Ima tu odstupanja među statističkim agencijama, ali ne velikog.

A, šta ti podaci kažu o Realu? Prvo da Real u proseku pokrije 104,3 kilometra po utakmici, namanje u celom prvenstvu Španije. Kada gledamo samo HSR, odnosno trčanje visokim intenzitetom, dolazimo do brojke id 4.975,5 metara po meču. Opet, poslednje, 20. mesto u Primeri. Fenjer je u rukama Kraljevskog kluba i kada se meri broj akcija u toj brzini – 338,5.