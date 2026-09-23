BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SAUDIJSKA ARABIJA – KUVAJT (tip 1, kvota 1,35) – početak 20:00

Domaćin je apsolutni favorit, poseduje znatno moćniji i skuplji tim, a predvođen zvezdama iz domaće lige želi da pošalje jasnu poruku rivalima u borbi za trofej. Sa druge strane, Kuvajt je istorijski rekorder ovog takmičenja, ali trenutno je daleko od stare slave i svestan je da su mu šanse na vrelom gostovanju minimalne. Kuvajćani će se zatvoriti i pokušati da izbegnu težak poraz, dok će Saudijci od prvog minuta krenuti u totalnu ofanzivu. Sve osim sigurnog trijumfa domaćina pred krcatim tribinama bilo bi prvorazredno iznenađenje.

GIBRALTAR – SAO TOME I PRINSIPE (tip 1, kvota 1,50) – početak 18.00

Domaćin u ovaj septembarski ciklus ulazi sa ogromnim samopouzdanjem nakon što je u junu vezao dve ubedljive pobede na svom terenu protiv Britanskih Devičanskih Ostrva (4:0) i Kajmanskih Ostrva (4:1). Sa druge strane, selekcija Sao Tome i Prinsipea nalazi se u katastrofalnoj formi, ima ogromne probleme sa realizacijom i redovno trpi ubedljive poraze na afričkom tlu bez postignutog gola.

HAMILTON AKADEMIKAL – KUDENBIT (tip 1, kvota 1,15) –početak 20.45

U večerašnjem meču škotskog Čelendž kupa, Hamilton Akademikal dočekuje ekipu Kaudenbit na svom terenu, ulazeći u ovaj duel kao apsolutni favorit s obzirom na to da se nalazi u sjajnoj formi sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva, uključujući i ubedljiv prvenstveni trijumf nad timom Kvin of de Saut (4:1). Sa druge strane, gosti iz niže lige i definitivno po kvalitetu nemaju šanse da im pariraju.

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ENUGU RENDŽERS – RANČERS (tip 1, kvota 1,42) – početak 17.00

U okviru Nigerijske premijer lige, Enugu Rendžers apsolutni je favorit na domaćem terenu protiv ekipe Rančers Bis. Domaćini ulaze u ovaj meč u sjajnoj ofanzivnoj formi nakon pobede od 4:2 nad Kun Halifatom, dok gosti iz Kadune traže stabilizaciju forme. S obzirom na tradicionalnu dominaciju Enugua pred svojim navijačima i pritisak pod kojim će biti odbrana gostiju, očekuje se dinamična utakmica u kojoj je domaćin bliži osvajanju nova tri boda.

IJS – GEMERT (tip 1, kvota 1,22) – početak 20.00

U okviru kvalifikacija za holandski kup, Ejselmervogels je apsolutni favorit na domaćem terenu protiv Hemerta. Domaćin kontroliše situaciju nakon uspešnih prvenstvenih rezultata, dok gosti još uvek traže pravu formu ove sezone. S obzirom na to da je odnos snaga i kvalitet na strani domaćeg tima, očekuje se siguran prolaz Ejselmervogelsa u glavnu fazu kup takmičenja.