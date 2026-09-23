Roma nema nijednog levog beka, ali možda ga je našla za džabe

Gereiro je u karijeri najčešće igrao kao levi bek, mada mu više prija uloga “vingbeka” u formaciji sa trojicom štopera. Baš takav sistem neguje Đan Pjero Gasperini u Romi i potrebno mu je što više spoljnih igrača.

U dosadašnjem delu sezone na levoj strani su igrali Brazilac Vesli i Argentinac Molina, kojima je prirodna pozicija uz desnu aut-liniju. Jedan klasični levi bek bi i te kako dobro došao Gasperiniju.

Gereiro se letos povezovao sa Leverkuzenom i Milanom, ali sve se završilo na sferi interesovanja. Celo leto je bez kluba i, ako želi da nastavi sa ozbiljnom karijerom, ovo bi mogla da bude zanimljiva opcija. Portugalac ima 32 godine i možda još nekoliko dobrih sezona u nogama. Italijanski mediji navode da je pored Rome interesovanje za Gereira pokazao i Olimpijakos.

Gereiro je Portugalac rođen i odrastao u Francuskoj, gde se afirmisao igrama u dresu Lorijana. Odatle je prešao u Borusiju Dortmund, čiji dres je nosio sedam godina, da bi potom kao slobodan igrač prešao u Bajern. Za tri sezone u Bajernu je bio levi bek, zadnji vezni, igrao čak i kao klasično krilo… Ali u jakoj konkurenciji više nije bilo mesta za njega i Bavarci su mu se letos zahvalili.

Pored Gereira, od većih imena kao slobodni igrači su trenutno na tržištu rada Džejdon Sančo, Rijad Marez, Karim Benzema, Mauro Ikardi, Antoni Marsijal, Vilfrid Zaha, Rahim Sterling, Hoselu, Tangi Ndombele, Renato Sančez…