Ognjen Dobrić: Žalgiris napravio ekipu za plej-of, Zvezdini ciljevi se znaju

Ko osvaja Evroligu?

Ciljevi su veliki i to se ne krije.

"Zvezdini ciljevi se uvek znaju. Naravno, reč je o napadima na sve trofeje koje možemo. Što se tiče Evrolige, uvek je cilj da napravimo što bolji rezultat. Prvo neka bude plej-of, pa ćemo da vidimo dalje. Ima još do borba za tofeje, a na nama je da iz svake utakmice izađemo tako što ćemo nešto da naučimo".

Četvrtak, 20.00: (1,85) Crvena zvezda (14,0) Žalgiris (2,05)

Krilni igrač je ukratko dao i rekapitulaciju pripremnog perioda.

"Pripremne utakmice uglavnom služe kao treninzi, tako da ne treba mnogo obraćati pažnju na rezultat, koliko na stvari koje je potrebno popraviti u samoj igri. Odigrali smo jako dobre turnire na Kipru i Kritu, dosta dobrih utakmica i nadam se da smo iz njih izašli pametniji i kvalitetniji. Zasada sve ide jako dobro. Mislim da najveću ulogu igra trener koji izuzetno voli da radi, ali sve u pozitivnoj atmosferi. Sve je bilo naporno, ali i jako pozitivno. Atmosfera je prisutna i sve funkcioniše kako treba".

O Žalgirisu i sutrašnjoj utakmici.

"Pripremamo se kao za svaku utakmicu. Biće puna sala, doći će da nas podrže. Pripremili smo se i videćemo sutra kako će sve to da bude. Reč je o timu sa jakom bekovskom linijom, uz najveće pojačanje u reketu Valančijunasa. Tu su i ovi igrači od ranije i napravili su ekipu za plej-of, a na nama je da pokušamo da ih pobedimo pred našim navijačima".