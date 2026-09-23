Ognjen Dobrić: Žalgiris napravio ekipu za plej-of, Zvezdini ciljevi se znaju
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 13:54
"Biće puna sala, doći će da nas podrže. Pripremili smo se i videćemo sutra kako će sve to da bude"
Jedan od onih koji će ove sezone da bude važan faktor u Zvezdi jeste Ognjen Dobrić. Reprezentativac Srbije je igrač sa najdužim stažom na Malom Kalemegdanu i sigurno je da će imati ogromnu ulogu u svlačionici.
Dobrić pred prvi meč u sezoni koji se igra sutra u Areni protiv Žalgirisa od 20 časova ističe da jedva čeka početak elitnog takmičenja.
"Novi trener, dosta novih igrača, a izgledalo je dosta lepo tokom priprema. Radilo se jako i u pozitivnoj atmosferi. Spremni smo i sa osmehom čekamo novu sezonu", rekao je Dobrić.
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Ciljevi su veliki i to se ne krije.
"Zvezdini ciljevi se uvek znaju. Naravno, reč je o napadima na sve trofeje koje možemo. Što se tiče Evrolige, uvek je cilj da napravimo što bolji rezultat. Prvo neka bude plej-of, pa ćemo da vidimo dalje. Ima još do borba za tofeje, a na nama je da iz svake utakmice izađemo tako što ćemo nešto da naučimo".
Četvrtak, 20.00: (1,85) Crvena zvezda (14,0) Žalgiris (2,05)
Krilni igrač je ukratko dao i rekapitulaciju pripremnog perioda.
"Pripremne utakmice uglavnom služe kao treninzi, tako da ne treba mnogo obraćati pažnju na rezultat, koliko na stvari koje je potrebno popraviti u samoj igri. Odigrali smo jako dobre turnire na Kipru i Kritu, dosta dobrih utakmica i nadam se da smo iz njih izašli pametniji i kvalitetniji. Zasada sve ide jako dobro. Mislim da najveću ulogu igra trener koji izuzetno voli da radi, ali sve u pozitivnoj atmosferi. Sve je bilo naporno, ali i jako pozitivno. Atmosfera je prisutna i sve funkcioniše kako treba".
O Žalgirisu i sutrašnjoj utakmici.
"Pripremamo se kao za svaku utakmicu. Biće puna sala, doći će da nas podrže. Pripremili smo se i videćemo sutra kako će sve to da bude. Reč je o timu sa jakom bekovskom linijom, uz najveće pojačanje u reketu Valančijunasa. Tu su i ovi igrači od ranije i napravili su ekipu za plej-of, a na nama je da pokušamo da ih pobedimo pred našim navijačima".