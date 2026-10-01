Klop stao u odbranu crnoputih igrača: Najveći problem današnjice je što svako može da iznese mišljenje
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 09:48
Selektor Nemačke na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom sa gnušanjem reagovao na komentare kako nemačka reprezentacija "nije dovoljno bela"
Čudno je vreme u kom živimo. Onom gde razni ljudi sebi daju za pravo da nekoga ili nešto komentarišu. Šta god to bilo. Fizički izgled, način odevanja, omiljenu hranu ili u onom najekstremnijem slučaju - boju kože. Upravo na ovo poslednje je sa gnušanjem reagovao Jirgen Klop na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom u Ligi nacija. Elem, posle meča sa Grčkom na društvenim mrežama su se pojavili rasistički i uvredljivi komentari na račun tamnoputih igrača u redovima Pancera.
Konkretno, u ovom timu ima ih - 14 (Noa Atubolu, povređeni Džamal Musijala, zatim Jan Orel Bisek, Džonatan Ta, Džoša Vagnoman, Natanijel Braun, Ridel Baku, Malik Tšau, Feliks Nmeča, Kevin Šade, Serž Gnabri, Karim Adejemi, Bambase Konte i Deri Šerhart). Na pitanje novinara o objavama u kojima se tvrdi da ekipa „nije dovoljno nemačka” ili „nije dovoljno bela”, selektor je isprva izjavio da to „nije ni primetio”.
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Međutim, odmah nakon toga, bio je prilično oštar, direktan i stao je u odbranu tamnoputih igrača u nemačkoj reprezentaciji.
„Nema apsolutno nikakvog razloga da uopšte razmišljam o takvim ljudima. Ne želim da im posvećujem pažnju. U svakodnevnom životu imam jako malo vremena za gluposti, a samim tim i za društvene mreže. Najveći problem današnjice je to što je svakome dozvoljeno da iznese svoje mišljenje. Čisto je ludilo da se takve stvari uopšte pišu", smatra Klop.
Za grupu igrača koju je okupio u kampu nacionalnog tima Klop je rekao da funkcioniše savršeno i da njihov međusobni odnos ne može biti bolji.
„Svet bi trebalo da se ugleda na sportsku svlačionicu. Tamo se svako poštuje na osnovu onoga što zaista pruža i pravih vrednosti, a ne diskredituje se na osnovu tuđih pogrešnih ubeđenja. Tačka!”.
Tamnoputi igrači nisu nikakva novost u nemačkom fudbalu. Prvi koji se pojavio u dresu tadašnje Zapadne Nemačke bio je Ervin Kostede. Čovek rodom iz Minstera od majke Nemice i oca američkog vojnika debitovao je u decembru 1974. godine, a posle toga je odigrao još dva meča za nacionalni tim. U novije doba, dres Pancera nosili su Džerald Asamoa (igrao na SP 2002. i 2006), kao i David Odonkor (na SP 2006), ali i Džerom Boateng, Antonio Ridiger i Liroj Sane. Neki od njih su bili dugogodišnji reprezentativci, neki su postali šampioni sveta. Tada nikome nije smetala njihova boja kože.