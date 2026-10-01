Težina više nije problem za Detroit: Sporna klauzula izbačena iz Durenovog ugovora

Kako javljaju novinari Atletika Sem Amik i Hanter Piterson , Pistonsi više ne traže da se u ugovor uključi klauzula koja se odnosi na Durenovu težinu. Zapravo, navodi se da ona nikad nije ni bila formalno uključena u ponudu koja se nalazi na stolu, kao i to da više nije argument u pitanju bilo kakvih pregovora između dve strane. Zapravo, pitanje oko njegove telesne težine jeste nešto što je najviše stvaralo tenziju na relaciji franšiza-igrač.

Ono što se navodi jeste da su Pistonsi želei redovno "merenje" za Durena nakon što su izrazili zabrinutost zbog njegove loše fizičke spreme i nedostatka kondicije u prošlosezonskom plej-ofu. Ovakav stav franšize iznervirao je snažnog centra i ljude koji brinu o njegovoj karijeri, dok se situacija dodatno pogoršala posle izjave prvog čoveka zaduženog za košarkaške operacije Trajana Lengdona, koji je pričao o iskustvu sa Zajonom Vilijamsonom iz Nju Orleansa. Momak poznat po variranju u težini potpisao je tada ugovor sa Pelikanima koji je sadržao upravo odredbu koja se ticala njegove fizičke težine.

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Dakle, prema navodima Duren ima rok do četvrtka da se izjasni o svom statusu. Na stolu je petogodišnji ugovor vredan 200.000.000, što dovoljno pokazuje koliko ga cene Pistonsi ili kvalifikacionu jednogodišnju ponudu od 9.600.000 dolara. Takođe, moguće je da se dve strane dogovore i oko produženog roka za kvalifikacionu ponudu, a ukoliko nju izabere, centar bi imao veliku kontrolu nad budućnošću svoje karijere. Naime, igrači koji se nalaze na takvim ugovorima imaju pravo veta na trejdove, pa tako Detroit ne bi mogao da ga prosledi na neku drugu destinaciju bez njegovog odobrenja.

Duren je prošle sezone na 70 utakmica imao prosečan učinak od 19,5 poena, 10,5 skokova i dve asistencije, što ga je svrstalo među učesnike Ol-star utakmice, kao i u treću petorku lige.