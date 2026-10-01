Nemci na Srbiju sa moćnom napadačkom četvorkom i značajno skupljim timom nego u prva dva meča
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 10:41
Od strata najavljeni i Virc i Karl i Voltemade, debituje El Mala, sredinu drži Pavlović...
Rešio je Jirgen Klop (59) da dobrano promeša karte za ovaj reprezentativni prozor i ukaže šansu velikom broju igrača. Mnogi su ga bledo gledali kada je izdiktorao preko 40 imena, ali ubrzo je iskusni stručnjak pojasnio da će formirati zapravo dva tima - jedan za prve dve utakmice (protiv Holandije i Grčke), drugi za drugi dve (protiv Srbije i Grčke).
Čim je napravio selekciju krenule su procene oko toga koji je sastav kvalitetniji, odnosno da li bismo mogli da ih nazovemo A i B timom. U prvi mah stekli smo utisak da je projektovanih startera idealne ekipe više na ovom prvom spisku (Ter Štegen, Ta, Šloterbek, Braun, Nmeča, Kimih, Haverc), ali ako u obzir uzmemo najavu nemačkih kolega ko će početi protiv Srbije, ni ovaj drugi tim nije 'za bacanje'. Zapravo, daleko od toga.
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Specijalizovani sajt za vrednosti igrača, Transfermarkt, čak kaže da se radi o daleko vrednijem sastavu u odnosu i na prvi i na drugi - one što su startovali protiv Holandije i Grčke?! Konstatovaćemo po ko zna koji put kako 'novac ne igra' i nema presudnu ulogu, no svakako je zanimljivo videti razliku.
Zaključak nije teško izvući: u timu koji će Klop suprotstaviti Orlovima od prvog minuta nalazi se veliki broj mlađih momaka, od kojih se očekuje da u budućnosti postanu nosioci nacionalnog tima.
Prema navodima nemačkih medija, kao 'jedinica' u reprezentaciji će večeras debitovati 23-godišnji golman Bajern Minhena Jonas Urbig, projektovani naslednik Manuela Nojera. Mnogi su od prvog minuta predviđali Nou Atubolua, čuvara mreže Ajntrahta i specijalistu za penale, pa ipak, Bild tvrdi da će početi Urbig.
Štoperski trebalo bi da čine iskusni Valdemar Anton iz Dortmunda i 20-godišnji Fin Jelč, za koga se priča da će u dogledno vreme postati šef odbrane Manšafta. U prvi mah Klop je imao ideju da počne tandem Borusije (Anton - Šloterbek), ali kako se ovaj potonji povredio na jučerašnjem treningu, šansu za debi imaće momak iz Štutgarta, kog već neko vreme prati Real Madrid.
Na bekovskim pozicijama Bild očekuje iskusne 28-godišnjake, Ridlea Bakua i Davida Rauma. Obojica igraju za RB Lajpcig i obojica su izuzetno ofanzivni, mnogo više ving-bekovi, nego klasični. Verovatno zbog toga Jirgen Klop planira da u prvih 11 postavi dvojicu klasičnih zadnjih veznih - Aleksandra Pavlovića i Vitalija Janelta iz Brentforda...
Najavljena ofanzivna četvorka, bez dileme, biće potentnija i fizički i tehnički i u svakom pogledu od prethodne dve što su napadale Holanđane i Grke. Ne računajući povređenog Džamala Musijalu, tu su dva najveća kreativca - Florijan Virc i Lenart Karl, po levoj strani dejstvovaće moćni Said El Mala, još jedan debitant, dok će se u centru navale naći visoki Nik Voltemade.
Sa klupe bi šansu trebalo da čekaju Maks Mitelštet iz Štutgarta, Tom Bišof i Serž Gnabri iz Bajerna, Janik Burkart iz Ajntrahta...
Kad se sabere vrednost svih pomenutih startera, dolazimo do cifre od 469.000.000 evra!
Tim za Holandiju (vrednost: 388.000.000 evra):Ter Štegen - Troj, Ta, Šloterbek, Braun - Nmeča, Kimih - Adejemi, Amiri, Šade - Haverc.
Tim za Grčku (vrednost: 325.000.000 ): Nibel - Vagnoman, Bisek, Ta, Braun - Nmeča, Kimih - Adejemi, Konte, Šade - Ebnutalib.
LIGA NACIJA
Divizija A, Grupa 2
20.45: (3,30) Grčka (3,50) Holandija (2,15) MR
20.45: (1,23) Nemačka (7,00) Srbija (14,0) MR