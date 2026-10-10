Ko i minut zakasni na Čelsijev meč, rizikuje da propusti mnogo: Plava londonska oluja oduvala Petrovića!

Furiozan start utakmice postao je jedan od zaštinih znakova londonske ekipe. Poput najmoćnijih automobila na svetu, Alonsova mašina od početka sezone u rekordnom roku dostiže maksimalnu radnu temperaturu i u prašini ostavlja rivale. Prašini koju je plava londonska oluja podigla ovog popodneva u zapadnom delu prestonice i njome ugušila Bornmut - 5:1 (2:0).

Malo je klubova u Premijer ligi čije su utakmice interesantnije za praćenje od Čelsijevih. Zaveo je Ćabi Alonso među navijače Čelsija disciplinu dolaskom u klub, naterao ih da ni ne pomišljaju da zakasne na meč svoje ekipe, jer bi u suprotnom mogli štošta da propuste. Kao što su oni koji su danas zaglavili u londonskoj gužvi i sa minut-dva zakašnjenja ušli na Stamford Bridž. Već tada je sve bilo gotovo, Bornmut je bio na patosu.

Teško da je Alonso mogao da se nada ovakvom odgovoru svojih izabranika na blede partije koje su pokazali pred reprezentativnu pauzu. Čelsi je u prethodna dva kola protiv objektivno slabijih rivala osvojio svega jedan od maksimalnih šest bodova, a posebno je zabrinuo izdanjem u malom gradskom derbiju kada ga je Brentford demolirao. Ipak, Alonso je maksimalno iskoristio tronedeljnu pauzu tokom kojih je većina njegovih nosilaca odmorila (pre svih Kol Palmer i Žoao Pedro), što se i te kako osetilo danas.

Fudbaleri Čelsija su posao završili za 149 sekundi. Nepuna dva i po minuta, toliko su gosti sa juga Engleske bili u igri. Već tada je na semaforu stajalo 2:0. Samo su dva tima u istoriji Premijer lige ranije dolazila do 'plus dva' pre Čelsija: Lester protiv Derbija aprila 1998. godine i Brajton protiv Lutona u januaru 2024. Obe pomenute utakmice završene su rezultatom 4:0. Bornmut i na njegovom golu srpski reprezentativac Đorđe Petrović prošli su još gore...

Mada Petrović ruku na srce nije ni mogao da uradi mnogo više kako bi sprečio najubedljiviji trijumf svog bivšeg tima u sezoni. Saigrači su ga ostavili samog pred Alonsovim streljačkim vodom i svi do jednog podbacili. Ako bismo morali da izdvojimo nekoga ko je razočarao više od drugih, bio bi to Antonio Silva. Portugalski štoper imao je popodne za zaborav pošto je kod drugog gola prevario Petrovića i glavom mu skinuo loptu sa ruke kod šuta Morgana Rodžersa, potom u uvodnim sekundama drugog poluvremena nonšalantno pristupio duelu sa Pedrom Netom i dozvolio sunarodniku da mu ukrade loptu, pa je Žoao Pedro posle okruglo 30 sekundi igre u nastavku povisio na 3:0.

Valjda su navijači Čelsija izvukli pouke i naučili da treba da budu na svojim mestima od prvog sudijskog zvižduka... Žoao Pedro je sredinom drugog dela još jednom pogodio, nastavivši teror koji od januara ovegodine sprovodi širom Engleske. Samo je Bruno Fernandes (22) u pomenutom periodu učestvovao u postizanju više premijerligaških golova od brazilskog centarfora (19). No, čak je i Pedro kao dvostruki strelac ovog popodneva ostao u drugom planu, zasenio ga je Džordan Henderson. Prvi put starter na Stamford Bridžu od dolaska u klub, iskusni vezista postigao je dva prelepa gola, oba udarcima izvan šesnaesterca. Posebno atraktivan bio je onaj drugi iz 70. minuta kada mu je Kol Palmer nesebično prepustio slobodnjak, a ovaj ga izveo kao sunarodnik specijalista za iste Dejvid Bekam. Na sve to, Henderson je upisao i asistenciju, odloživši loptu za Rodžersa u trećem minutu.