Novi problemi za Virtus pred okršaj sa Zvezdom
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 16:56
Aleks Mumbru ostao bez igrača
Košarkaši Virtusa iz Bolonje izlaze večeras na parket u Beogradu protiv Crvene zvezde, a taj duel biće njihov čak šesti meč u svega jedanaest dana uoči reprezentativne pauze. Izabranici španskog stručnjaka Aleksa Mumbrua u srpsku prestonicu stižu posle izuzetno napornog ritma u kojem su srušili Panatinaikos, ispustili pobedu na gostovanju Valensiji i u dramatičnoj završnici savladali ekipu Rome u domaćem šampionatu, ali će u Beogradu morati da nastupe dodatno oslabljeni.
Prema pisanju italijanskog portala PianetaBasket, Bobi Klintman neće biti među dvanaestoricom igrača na koje će Mumbru moći da računa večeras. Švedski krilni košarkaš doživeo je povredu koja, srećom, nije teže prirode, ali će ga primorati da preskoči okršaj sa crveno-belima, kao i nastupe na parketu tokom predstojećeg reprezentativnog prozora (iako se očekuje da bude uz nacionalni tim). Njegov izostanak dodatno sužava manevarski prostor stručnom štabu tima iz Bolonje, koji već nedeljama balansira sa ogromnom potrošnjom energije svojih nosilaca igre.
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Uprkos kadrovskim problemima i činjenici da bi mu svaki igrač u rotaciji dobro došao u beogradskom paklu, Virtus je odlučio da ostane dosledan dogovoru sa Košarkaškim savezom Italije i odobrio je Frančesku Ferariju da se odmah priključi pripremama „Azura“, koje su počele juče. Sa druge strane, Avudu Abas ostaje u Bolonji kako bi nastavio proces potpunog uklapanja u timski sistem.
Ferari je tako postao jedini evroligaški igrač koji je od prvog dana na raspolaganju selektoru Luki Bankiju, dok će se njegovi klupski saigrači Tomaso Baldaso i Momo Dijuf reprezentaciji priključiti u sredu, 25. novembra, tek nakon što odrade večerašnju obavezu protiv Crvene zvezde. Istog dana u kamp Italije stiže i kvartet iz redova Olimpije iz Milana — Darijus Tompson, Pipo Riči, Stefano Tonut i Nikola Akele. Iako Tonut i Akele ove sezone još uvek nisu upisali nijedan minut u Evroligi, milanski klub ih je poveo na gostovanje Asvelu u Lion, gde će biti na raspolaganju treneru Marku Ramondinu usled povrede Pitersa i neizvesnog nastupa Leandra Bolmara.