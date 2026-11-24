Košarkaši Virtusa iz Bolonje izlaze večeras na parket u Beogradu protiv Crvene zvezde, a taj duel biće njihov čak šesti meč u svega jedanaest dana uoči reprezentativne pauze. Izabranici španskog stručnjaka Aleksa Mumbrua u srpsku prestonicu stižu posle izuzetno napornog ritma u kojem su srušili Panatinaikos, ispustili pobedu na gostovanju Valensiji i u dramatičnoj završnici savladali ekipu Rome u domaćem šampionatu, ali će u Beogradu morati da nastupe dodatno oslabljeni.

Prema pisanju italijanskog portala PianetaBasket, Bobi Klintman neće biti među dvanaestoricom igrača na koje će Mumbru moći da računa večeras. Švedski krilni košarkaš doživeo je povredu koja, srećom, nije teže prirode, ali će ga primorati da preskoči okršaj sa crveno-belima, kao i nastupe na parketu tokom predstojećeg reprezentativnog prozora (iako se očekuje da bude uz nacionalni tim). Njegov izostanak dodatno sužava manevarski prostor stručnom štabu tima iz Bolonje, koji već nedeljama balansira sa ogromnom potrošnjom energije svojih nosilaca igre.