Od 22 asistencije, preko klupe, do trejda
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 17:20
Zanimljivih nekoliko dana za Džoša Gidija i Čikago Bulse
Kako stvari stoje, Čikago Bulsi okrenuće ponovo novi list. U septembru prošle godine su zbog sjajnih partija odlučili da Džošu Gidiju daju novi, četvorogodišnji ugovor vredan 100.000.000 dolara, ali sada izgleda hoće da se reše i njega i velike zarade koju ima australijski plejmejker. Iako je verovatno i najbolji igrač ekipe.
Jedan od najboljih asistenata NBA lige je u Čikago stigao u junu 2024. godine, kao deo razmene u kojoj je Aleks Karuzo otišao u Oklahoma Siti Tander i od tada je lider ekipe. Međutim, nije baš za sistem igre koji gaji Tijago Spliter, ali i Bulsi igraju baš loše od početka sezone, pošto imaju tek pet pobeda i 12 poraza. Zato bi gledali da nešto menjaju.
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Glavni motor ekipe bi mogao da se preseli skroz na drugu stranu jer treba očekivati da neka od ekipa iz Zapadne konferencije bude zainteresovana. Konkretno postoji informacija da su to Finiks Sansi, koji su već dugo u potrazi za nekim dobrim plejmejkerom, koji bi mogao da im pomogne oko najvećeg problema u Arizoni. Već su demantovani navodi da bi mogli da trejduju za Dežontea Marija, koji je već zatražio da ode iz Nju Orleans Pelikansa, pa iako je delovalo kao logična opcija da se preseli u Sanse, Finiks ne želi da pusti Džejlena Grina u toj razmeni.
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Srećom po njih, Čikagu bekovi uopšte nisu potrebni jer ih imaju i više nego im treba. Mogli bi nešto drugo da dobiju za Džoša Gidija od Finiksa, koji je bio zainteresovan još letos, ali do pregovora nije ni došlo. Zato posle informacija poznatog NBA insajdera Evana Siderija, opet se podgrejala priča da bi Sansi mogli da reaguju. Kako navodi pomenuti novinar, čelnici drugih klubova veruju da će Čikago do kraja prelaznog roka 11. februara naredne godine, biti otvoren za sve pregovore i mogućnost da trejduju Gidija.
Problem ceo u Čikagu oko australijskog reprezentativca nastao je zbog činjenice da ga je trener Tijago Spliter u nekoliko navrata izostavio iz završnica utakmica. Poslednji takav slučaj dogodio se u ponedeljak protiv Klivlend Kavalirsa, kada je bek Čikaga presedeo na klupi poslednja četiri minuta i 41 sekundu susreta, u kojem je njegov tim slavio. Zanimljivo je da se to dogodilo samo dan posle jedne od najboljih partija u Gidijevoj karijeri. Australijanac je u porazu od Denver Nagetsa posle produžetka (151:145) upisao 23 poena, 22 asistencije i 14 skokova.
Jeste da i on ne blista baš preterano jer ne održava visok nivo igre u kontinuitetu. Ove sezone u proseku beleži 10,4 poena, 9,4 asistencije i 6,1 skok za 28,2 minuta na parketu.