Glavni motor ekipe bi mogao da se preseli skroz na drugu stranu jer treba očekivati da neka od ekipa iz Zapadne konferencije bude zainteresovana. Konkretno postoji informacija da su to Finiks Sansi, koji su već dugo u potrazi za nekim dobrim plejmejkerom, koji bi mogao da im pomogne oko najvećeg problema u Arizoni. Već su demantovani navodi da bi mogli da trejduju za Dežontea Marija, koji je već zatražio da ode iz Nju Orleans Pelikansa, pa iako je delovalo kao logična opcija da se preseli u Sanse, Finiks ne želi da pusti Džejlena Grina u toj razmeni.

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Srećom po njih, Čikagu bekovi uopšte nisu potrebni jer ih imaju i više nego im treba. Mogli bi nešto drugo da dobiju za Džoša Gidija od Finiksa, koji je bio zainteresovan još letos, ali do pregovora nije ni došlo. Zato posle informacija poznatog NBA insajdera Evana Siderija, opet se podgrejala priča da bi Sansi mogli da reaguju. Kako navodi pomenuti novinar, čelnici drugih klubova veruju da će Čikago do kraja prelaznog roka 11. februara naredne godine, biti otvoren za sve pregovore i mogućnost da trejduju Gidija.