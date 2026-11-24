Dobra vest za Crvenu zvezdu stigla je u utorak iz Belgije. Štrajk zaposlenih na aerodromu u Briselu je prekinut, tako da će ekspedicija srpskog šampiona moći da putuje na utakmicu sa Gentom bez komplikacija i promene prvobitnog plana. To znači da će Albert Rijera i njegovi fudbaleri poleteti sa aerodroma Nikola Tesla u sredu u 10 časova, sleteće u Brisel nešto iza podneva, a potom se autobusom zaputiti u pedesetak kilometara udaljeni Gent.

Prethodna dva dana svi odlazni letovi sa briselskog aerodroma bili su otkazani, dok su dolasci preusmeravani uglavnom na Keln. U toj situaciji crveno-bele bi čekala značajno duža vožnja autobusom do konačnog odredišta (oko tri sata). Ovako će ekipa biti odmorna za večernji trening i poslednje pripreme uoči utakmice.