Štrajk prekinut, Zvezda leti po prvobitnom planu
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 17:14
Crveno-beli put Brisela kreću u sredu u 10 časova
Dobra vest za Crvenu zvezdu stigla je u utorak iz Belgije. Štrajk zaposlenih na aerodromu u Briselu je prekinut, tako da će ekspedicija srpskog šampiona moći da putuje na utakmicu sa Gentom bez komplikacija i promene prvobitnog plana. To znači da će Albert Rijera i njegovi fudbaleri poleteti sa aerodroma Nikola Tesla u sredu u 10 časova, sleteće u Brisel nešto iza podneva, a potom se autobusom zaputiti u pedesetak kilometara udaljeni Gent.
Prethodna dva dana svi odlazni letovi sa briselskog aerodroma bili su otkazani, dok su dolasci preusmeravani uglavnom na Keln. U toj situaciji crveno-bele bi čekala značajno duža vožnja autobusom do konačnog odredišta (oko tri sata). Ovako će ekipa biti odmorna za večernji trening i poslednje pripreme uoči utakmice.
Izabrane vesti
Crvena zvezda u Gent stiže sa četiri boda, koliko ima i domaćin. Belgijski predstavnik je, ipak, u kontra ritmu od srpskog kada se gleda učinak u Ligi konferencije. Zvezda je na startu izgubila od Lugana u gostima (2:3), zatim igrala nerešeno sa Kopenhagenom (2:2) na Marakani, gde je potom pobedila Inter Eskaldes iz Andore (2:1).
ČETVRTAK, 21.00: (2.20) GENT (3.40) CRVENA ZVEZDA (3.40)
Gent je krenuo pobedom protiv danskog Orhusa (1:0), pa je poražen od Brage (0:2), a u prošlom kolu je u Finskoj igrao nerešeno sa Kupsom, bez golova.
I jedna i druga ekipa imaju probleme sa povredama igrača, tako da će crveno-belima dobro doći to što makar ne moraju duže da putuju. Što se tiče sastava, Marko Arnautović i Mihailo Ristić su se vratili treninzima, ali je izvesno da Bamba Dijeng neće biti u avionu za Belgiju.