UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Rafinja dvojicu poslao "po burek", Barsa već vodi! (VIDEO)

LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO

***KVOTE UŽIVO OVDE***

BARSELONA - FAJENORD 1:0

/Rafinja 3/

Barselona (4-3-3): Đ. Garsija - Kunde, Kubarsi, Kristensen, Kanselo - Olmo, Rodri, Pedri - Jamal, Rafinja, Adejemi.

Fajenord (4-3-3): Ernst - Rid, Juste, Vatanbe, Marmol - Zehiel, Vanute, Valente - Musa, Feri, Lopez.

ŠTUTGART - VIKING

Štutgart (4-2-3-1): Bredlou - Leveling, Jeltč, Šabot, Mitelštad - Promel, Štiler - El Hanus, Undav, Firih - Demirović.

Viking (4-3-3): Estbe - Hegheim, Stensnes, Daland, K. Haugen - Moi, Bel, Askildsen - Bjerdal, Kristijansen, Trpić..

21.00

LIVERPUL - ATLETIKO MADRID