(©Reuters)
UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Rafinja dvojicu poslao "po burek", Barsa već vodi! (VIDEO)
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sre. 09.09.26. | 17:49
Pratite uz Mozzart Sport utakmice najjačeg klupskog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO
BARSELONA - FAJENORD 1:0
/Rafinja 3/
Barselona (4-3-3): Đ. Garsija - Kunde, Kubarsi, Kristensen, Kanselo - Olmo, Rodri, Pedri - Jamal, Rafinja, Adejemi.
Fajenord (4-3-3): Ernst - Rid, Juste, Vatanbe, Marmol - Zehiel, Vanute, Valente - Musa, Feri, Lopez.
ŠTUTGART - VIKING
Štutgart (4-2-3-1): Bredlou - Leveling, Jeltč, Šabot, Mitelštad - Promel, Štiler - El Hanus, Undav, Firih - Demirović.
Viking (4-3-3): Estbe - Hegheim, Stensnes, Daland, K. Haugen - Moi, Bel, Askildsen - Bjerdal, Kristijansen, Trpić..
21.00
LIVERPUL - ATLETIKO MADRID
NAPOLI - ARSENAL
PSŽ - SLOVAN BRATISLAVA
SPORTING - GALATASARAJ
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