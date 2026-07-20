Koliko se oporavilo Burmazovo koleno?

Za celu prošlu sezonu Burmaz je zabeležio samo tri nastupa u poslednja četiri kola, kada je prvenstvo za Rapid praktično već bilo završeno. Sakupio je ukupno 82 minuta na terenu, bez ikakvog učinka.

20.30: (1,85) Rapid Bukurešt (3,50) Sepsi (4,40)

Pokušaće u nastavku sezone nekadašnji omladinac Crvene zvezde da uđe u formu koju je imao tokom sezone 2023/2024. tada je za polusezonu u Rapidu postigao sedam golova i zabeležio dve asistencije, zbog čega se očekivalo da će da bude jedan od najboljih napadača u rumunskom fudbalu. Međutim, sledeće sezone je imao redukovanu minutažu i za to vreme je dao četiri gola, a onda se desila povreda...

Sa prestoničkim timom Burmaz ima ugovor do narednog leta. Isto kao i njegov sunarodnik Luka Gojković, koji je teško povređen pa neće konkurisati za meč sa Sepsijem.

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RUMUNIJA 1 – 1. KOLO

Ponedeljak

17.30: (2,25) Korvinul (3,30) Čiksereda (3,30)

20.30: (1,85) Rapid Bukurešt (3,50) Sepsi (4,40)

***Kvote su podložne promenama