Koliko se oporavilo Burmazovo koleno?
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 11:25
Napadač Rapida iz Bukurešta je propustio veći deo priprema zbog nove povrede, tako da se ne očekuje da odigra 90 minuta na premijeri protiv Sepsija (ponedeljak, 20.30)
Pre godinu dana tokom letnjih priprema srpski fudbaler Borisav Burmaz je pokidao ligamente kolena, zbog čega je pauzirao gotovo celu prošlu sezonu. Vratio se 25-godišnji napadač iz Valjeva sa velikom motivacijom na treninge Rapida iz Bukurešta, ali je na ovogodišnjim povredama ponovo povredio isto koleno. Srećom, daleko manje ozbiljno, ali opet je nekadašnji igrač Voždovca propustio važnu fazu priprema. Zato, pitanje je kakvu će mu ulogu nameniti trener Danijel Panku na premijeri nove sezone rumunskog šampionata ovog ponedeljka od 20.30 časova protiv Sepsija.
Lokalni mediji ga uglavnom ne najavljuju u startnoj postavi, prednost bi trebalo da dobije Slovenac Timotej Jambor. Razumljivo, s obzirom na to da je posle završetka bolovanja Burmaz odigrao samo jedan prijateljski meč, protiv Slovana iz Libereca (1:2), na kojem baš i nije ostavio neki dobar utisak.
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Za celu prošlu sezonu Burmaz je zabeležio samo tri nastupa u poslednja četiri kola, kada je prvenstvo za Rapid praktično već bilo završeno. Sakupio je ukupno 82 minuta na terenu, bez ikakvog učinka.
20.30: (1,85) Rapid Bukurešt (3,50) Sepsi (4,40)
Pokušaće u nastavku sezone nekadašnji omladinac Crvene zvezde da uđe u formu koju je imao tokom sezone 2023/2024. tada je za polusezonu u Rapidu postigao sedam golova i zabeležio dve asistencije, zbog čega se očekivalo da će da bude jedan od najboljih napadača u rumunskom fudbalu. Međutim, sledeće sezone je imao redukovanu minutažu i za to vreme je dao četiri gola, a onda se desila povreda...
Sa prestoničkim timom Burmaz ima ugovor do narednog leta. Isto kao i njegov sunarodnik Luka Gojković, koji je teško povređen pa neće konkurisati za meč sa Sepsijem.
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RUMUNIJA 1 – 1. KOLO
Ponedeljak
17.30: (2,25) Korvinul (3,30) Čiksereda (3,30)
20.30: (1,85) Rapid Bukurešt (3,50) Sepsi (4,40)
***Kvote su podložne promenama