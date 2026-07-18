Konačno neki veliki transfer u Saudijskoj Arabiji: Još jedan Portugalac nije odoleo

„Sporting je postigao dogovor sa Al Ahlijem o konačnom transferu Fransiska Trinkaa. Finansijska naknada za transfer igrača koju Al Ahli treba da plati može iznositi do 50.000.000 dolara, što odgovara zbiru fiksnog iznosa od 45.000.000 dolara i varijabilnog iznosa od najviše 5.000.000 dolara u zavisnosti od ispunjenja određenih ciljeva u vezi sa sportskim učinkom igrača i Al Ahlija. [1, 2]

Takođe se obaveštava javnost da će iznos koji se odnosi na mehanizam solidarnosti prema trećim klubovima u potpunosti snositi Al Ahli, kao i da troškovi posredovanja u vezi sa pomenutim transferom iznose deset odsto od iznosa koje Sporting primi od Al Ahlija.“

U prevodu, transfer iznosi fiksno 39.340.000 evra plus 4.500.000 evra kroz bonuse. Trinkaovom agentu Žoržu Mendešu pripada skoro 4.000.000 evra od toga. Sredstva solidarnosti iznose još 2.000.000 evra troška za Al Ahli i podeliće ih Trinkaovi bivši klubovi u kojima je igrao od 12. do 23. godine. To su Braga, Barselona i Vulverhempton.

Sjajno je prošao i Trinkao, koji će u Arabiji zarađivati četiri puta više nego u Lisabonu. Saudijski mediji navode da će mu godišnja plata iznositi između 11.000.000 i 12.000.000 evra. On je još jedan u nizu portugalskih reprezentativaca koji nisu odoleli zovu saudijskog novca. Nogu je povukao Kristijano Ronaldo, a za njim su išli Ruben Neveš, Žoao Kanselo, Otavio, Žoao Feliks i sada Trinkao. Svi osim Otavija su nedavno bili deo portugalske reprezentacije na Mundijalu.

Al Ahli je dvostruki uzastopni prvak Azije, iako nije imao najskuplji i najjači tim u saudijskom fudbalu. Ovog leta su ga napustili veterani Frank Kesi i Rijad Marez, kojima su istekli visoki ugovori, čime se otvorilo mesto u budžetu za mlađe i jeftinije igrače poput Trinkaa i Spercjana.

Sada su na potezu ostali „teškaši“ saudijskog fudbala poput Al Hilala, Al Nasra, Al Itihada, Al Kadisije, Neoma…