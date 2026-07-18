Konačno neki veliki transfer u Saudijskoj Arabiji: Još jedan Portugalac nije odoleo
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 18:01
Šampion Azije platio skoro 40.000.000 evra
Ne „divljaju“ Saudijci kao nekad. Na primer, kao leta 2023. godine, kada su plaćali šakom i kapom da dovedu zvučna imena. Tada se nije postavljalo pitanje cene. Kada su velikim imenima podigli vidljivost i kvalitet lige, promenili su strategiju i počeli da dovode mlađe igrače ili one u najboljim fudbalskim godinama.
Sve su oprezniji sa investicijama, ali kada naiđu na „nešto dobro“, ne žale para. Dugo se čekalo ovog leta na neku transfer bombu sa Arabijskog poluostrva, a onda je Al Ahli preuzeo vođstvo u letnjoj trci za pojačanjima. Prvo su za skoro 22.000.000 evra kupili najvećeg talenta ruske Premijer lige Eduarda Spercjana iz Krasnodara, da bi danas u duplo većem transferu potpisao i Fransisko Trinkao. Al Ahli je potvrdio transfer portugalskog reprezentativca iz Sportinga, a lisabonski klub je javno objavio sve detalje ovog posla.
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„Sporting je postigao dogovor sa Al Ahlijem o konačnom transferu Fransiska Trinkaa. Finansijska naknada za transfer igrača koju Al Ahli treba da plati može iznositi do 50.000.000 dolara, što odgovara zbiru fiksnog iznosa od 45.000.000 dolara i varijabilnog iznosa od najviše 5.000.000 dolara u zavisnosti od ispunjenja određenih ciljeva u vezi sa sportskim učinkom igrača i Al Ahlija. [1, 2]
Takođe se obaveštava javnost da će iznos koji se odnosi na mehanizam solidarnosti prema trećim klubovima u potpunosti snositi Al Ahli, kao i da troškovi posredovanja u vezi sa pomenutim transferom iznose deset odsto od iznosa koje Sporting primi od Al Ahlija.“
U prevodu, transfer iznosi fiksno 39.340.000 evra plus 4.500.000 evra kroz bonuse. Trinkaovom agentu Žoržu Mendešu pripada skoro 4.000.000 evra od toga. Sredstva solidarnosti iznose još 2.000.000 evra troška za Al Ahli i podeliće ih Trinkaovi bivši klubovi u kojima je igrao od 12. do 23. godine. To su Braga, Barselona i Vulverhempton.
Sjajno je prošao i Trinkao, koji će u Arabiji zarađivati četiri puta više nego u Lisabonu. Saudijski mediji navode da će mu godišnja plata iznositi između 11.000.000 i 12.000.000 evra. On je još jedan u nizu portugalskih reprezentativaca koji nisu odoleli zovu saudijskog novca. Nogu je povukao Kristijano Ronaldo, a za njim su išli Ruben Neveš, Žoao Kanselo, Otavio, Žoao Feliks i sada Trinkao. Svi osim Otavija su nedavno bili deo portugalske reprezentacije na Mundijalu.
Al Ahli je dvostruki uzastopni prvak Azije, iako nije imao najskuplji i najjači tim u saudijskom fudbalu. Ovog leta su ga napustili veterani Frank Kesi i Rijad Marez, kojima su istekli visoki ugovori, čime se otvorilo mesto u budžetu za mlađe i jeftinije igrače poput Trinkaa i Spercjana.
Sada su na potezu ostali „teškaši“ saudijskog fudbala poput Al Hilala, Al Nasra, Al Itihada, Al Kadisije, Neoma…