Nikolić ostao bez pluća tima, AEK dobio ozbiljan novac: Pineda otišao u najmoćniji klub Meksika

Ruku na srce, pitanje je koliko će još ostati tamo, jer je jutros objavljeno da Uroš Đurđević možda neće nastaviti misiju u popularnim Rajadosima. Bivši Partizanov špic ima pozive iz drugih klubova, a trener Matijas Almeida već ima spremnu zamenu ukoliko se obistine nagoveštaji da će Đurđević potražiti novu sredinu.

Što se tiče Pinede, on će posle učešća na Mundijalu, gde je ulazio sa klupe na mečevima protiv Južne Koreje i Ekvadora, ponovo obnoviti saradnju sa Almeidom. Upravo mu je pomenuti stručnjak bio trener i u AEK-u, gde su pre tri godine zajednički osvojili duplu krunu u Grčkoj. Minule sezone, pod komandom srpskog stručnjaka Marka Nikolića, šampionska titula je vraćena u naselje Nova Filadelfija, uz ogroman doprinos Pinede koji je bio oličen u 31 odigranoj utakmici, pet postignutih golova i dve asistencije u prvenstvu.

Pineda je ranije u Meksiku branio boje Keretara, Čivasa i Krus Asula, ali sada otvara novo poglavlje u trenutno najmoćnijem klubu u državi, inače petostrukom vlasniku pehara Lige šampiona KONKAKAF zone, petostrukom prvaku države i osvajaču tri tamošnja kupa.

Iako je ovo ogroman takmičarski gubitak za AEK, i to samo mesec dana pre plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, valja istaći da su žuto-crni finansijski odlično prošli. Pineda je svojevremeno doveden iz Selte za 6.500.000 evra, pa se osim u igračkom smislu višestruko isplatio i u ekonomskom. Pomenutih 8.000.000 evra svrstava ga na treće mesto najskupljih prodaja u istoriji Atinjana, odmah posle odlaska Levija Garsije u moskovski Spartak za 18.700.000 evra, te Ezekijela Ponsa u Hjuston za 9.000.000 evra.

Što se AEK-a tiče, u subotu je odigrao kontrolni meč protiv Groningena tokom priprema u Holandiji i slavio rezultatom 2:1. Atinjani su do pobede stigli posle preokreta, iako su najpre imali igrača manje zbog isključenja Felipea Relvaša, a potom i rezultatski zaostatak, ali su slavlje režirali Zini i Kaloskamis. Luka Jović je na terenu proveo 64 minuta, dok Mijat Gaćinović nije bio u sastavu, jer verovatno još uvek nije potpuno spreman nakon operacije kolena.