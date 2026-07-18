Sećanja Plavog Stevanovića na 2006: Maskerano i Kambijaso stali na loptu, a onda je ušao Mesi...

Mesi je tada protiv Srbije i Crne Gore ušao s klupe u 74. minutu i za tih 16 minuta na terenu, kod rezultata 3:0, stigao je da postigne gol i da upiše asistenciju Ernanu Krespu. Da za 16 minuta utiče da se rezultat na semaforu duplira. I to taman kada je Argentina – a, priznaju to i tadašnji reprezentativci u pola glasa – usporila igru, htela možda malo i da poštedi protivnika.

Pomoćnik selektora SCG bio je tada Goran Plavi Stevanović. Svedočio je sa lica mesta rađanju jedne fudbalske legende, genija, ma – GOAT-a.

“Mi smo na tom Svetskom prvenstvu bili u takozvanoj grupi smrti, sa Obalom Slonovače, Holandijom i Argentinom. Mislim da gore nije moglo da nas snađe. Normalno da smo imali analize svih ekipa, a ta Argentina je bila zaista strašna ekipa sa Maskeranom, Krespom, Rikelmeom, Maksijem Rodrigezom, Saviolom, Aimarom... Uz njih je bila i mlađa generacija koja je dolazila na scenu, a u kojoj je bio Mesi, tada sa Barselonom prvak Španije i osvajač Lige šampiona, samo što je u tom Barsinom timu Ronaldinjo bio prva zvezda”, priča Stevanović za Mozzart Sport.

Goran Stevanović i Ilija Petković 2006. (MN Press)

S obzirom na to da je Mesi tada bio rezerva, stručnom štabu SCG nije bio baš u prvom planu prilikom analize Argentine.

“Znali smo za tog klinca, koji je tada nosio na leđima broj 19, što isto govori da je bilo tada igrača ispred njega. A, govori i koliko je teško doći do “desetke” u tako moćnim sastavima kao što je Argentina. Znali smo dosta stvari o Mesiju, mada niko nije mogao ni da pretpostavi kakva će to legenda da postane, uz Maradonu i Pelea najveći fudbaler svih vremena. Protiv nas je ušao u igru u drugom poluvremenu, dao gol i asistirao, mada smo mi tada već imali igrača manje zbog Kežmanovog isključenja”.

Na semaforu kada je Leo ušao stajalo je 3:0. Na kraju – 6:0.

“Da budem potpuno iskren, tada kada je Mesi ulazio u igru, mi smo već gledali kako da se spasavamo sa igračem manje. Taman što su Maskerano i Kambijaso malo stali na loptu, usporili igru, u igru je ušao Mesi, a pre njega Tevez. Na kraju 6:0. Ako je nešto za neku utehu posle svih ovih godina, to je taj podatak da je Lionel protiv nas dao prvi gol na Mundijalima. Ja sam njegov veliki fan, navijao sam za Argentinu i Španiju tokom turnira. Sad pred finale malo veće šanse dajem Crvenoj furiji”.

Maradona na utakmici u Gelzenkirhenu (Reuters)

Još malo detalja iz sećanja Plavog Stevanovića kako je izgledala utakmica protiv te Argentine 2006…

“Sećam se: pogledam na semafor, ono 59. minut. Na terenu događaja – milijardu. Čini mi se nikad kraja. Ponovo pogledam na semafor – 61. minut. Samo dva minuta prošlo, a toliko toga se desilo… Posle toga je Kežman dobio crveni karton. Zamislite kako je kad protiv takvog tima ostanete sa desetoricom igrača. I onda kada su ušli Mesi i Tevez, to je bio potpuni pakao. Na kraju je moglo da bude i gore”.

Ova Skalonijeva Argentina je svetski prvak iz Katara i za sada finalista Mundijala 2026. Ali, Plavi smatra da je tim Albiseleste 20 godina ranije bio još jači od Skalonete.

“Svako ima svoje mišljenje, naravno, a moje je da je tim Argentine iz 2006. bio još jači od ovog. Neuporedivo. Pogledajte samo ona imena i klubove u kojima su ti igrači bili. Nama su tada u fokusu bili Rikelme, Krespo i Saviola kao napadački trojac. Na klupi su bili Mesi, Tevez, Aimar… Pozadi Hajnce, Sorin, u sredini Maskerano, Kambijaso, Maksi Rodrigez… Pogledaš ka klupi Argentine i Boga moliš da niko od njih ne uđe. Ovaj sadašnji sastav je bez Mesija – maksimum četvrtfinale. Desetorica dobrih igrača i genije”, tvrdi Goran Plavi Stevanović.

ARGENTINA – SRBIJA I CRNA GORA 6:0 (3:0)

/Rodrigez 6, 41, Kambijaso 31, Krespo 78, Tevez 84, Mesi 88/

Stadion: Veltin arena u Gelzenkirhenu

Gledalaca: 52.000

Sudija: Roberto Roseti (Italija)

Crveni karton: Kežman (SCG) u 65. minutu

ARGENTINA: Abondanzijeri – Bursido, Ajala, Hajnce, Sorin – Maskerano, Maksi Rodrigez (od 74. Mesi), Lučo Gonzales (od 17. Kambijaso), Rikelme – Saviola (od 58. Tevez), Krespo.

SRBIJA I CRNA GORA: Jevrić – Duljaj, Gavrančić, Dudić, Krstajić – Nađ (od 46. Ergić), Koroman (od 49. Ljuboja), P.Đorđević, Stanković – Kežman, Milošević (od 69. Vukić).