Zvezda tradicionalno igra turnir na Kritu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 18.07.26. | 18:27
Isti rivali kao i prošle godine
Za mesec dana startovaće pripreme Crvene zvezde, a prema informacijama koje stižu iz Grčke, početkom septembra čeka je tradicionalno gostovanje - turnir na Kritu.
Rivali će biti isti kao i prošle godine, što znači da će se na poznatom ostrvu naći četiri ekipe, odnosno uz Crvenu zvezdu biće još domaćin Olimpijakos, te milanska Olimpija i Fenerbahče.
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Turnir je na programu od 4. do 6. septembra. Pošto je žreb već određen, Crvena zvezda će u polufinalu ići na Armani i otvoriće program od 18.30, dok će u drugom susretu od 21 čas Olimpijakos dočekati Fenerbahče.
Dva dana kasnije, od 18 časova igraće se meč za treće mesto, da bi od 20.30 koplja ukrstili pobednici prvih susreta.
Crvena zvezda je poslednjih dana vrlo aktivna i posle Krisa Džonsa dovela je Davida Kramera, Džonatana Motlija i Patrika Boldvina.