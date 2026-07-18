Zvezda tradicionalno igra turnir na Kritu

Za mesec dana startovaće pripreme Crvene zvezde, a prema informacijama koje stižu iz Grčke, početkom septembra čeka je tradicionalno gostovanje - turnir na Kritu.

Rivali će biti isti kao i prošle godine, što znači da će se na poznatom ostrvu naći četiri ekipe, odnosno uz Crvenu zvezdu biće još domaćin Olimpijakos, te milanska Olimpija i Fenerbahče.