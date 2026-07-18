Čukarički doveo špica iz Grčke

Tražio je Čukarički špica koji će odmeniti Slobodana Tedića, koji je otišao u Rusiju i našao ga je u Grčkoj.

Ugovor sa Brđanima potpisaće Fiorin Durmišaj, svojevremeno mladi reprezentativac Albanije, pa seniorski Grčke, koji je stigao u Beograd, odradio lekarske preglede i ostalo je još da ga Čukarički zvanično promoviše u svoje letnje pojačanje.