Čukarički doveo špica iz Grčke

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Vreme čitanja: 1min | sub. 18.07.26. | 18:42
Fiorin Durmišaj potpisuje za Brđane
Tražio je Čukarički špica koji će odmeniti Slobodana Tedića, koji je otišao u Rusiju i našao ga je u Grčkoj.
Ugovor sa Brđanima potpisaće Fiorin Durmišaj, svojevremeno mladi reprezentativac Albanije, pa seniorski Grčke, koji je stigao u Beograd, odradio lekarske preglede i ostalo je još da ga Čukarički zvanično promoviše u svoje letnje pojačanje.
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Čukaričkom od iskusnijih napadača, posle Tedićevog odlaska, ostao je Milan Pavkov, tako da je klub tražio još jednu „devetku“. Izbor je pao na Durmišaja, koji je pre nekoliko godina bio i u Olimpijakosu iz Atine, ali nije uspeo da upiše nijedan zvaničan nastup.
Posle toga 29-ogodišnji napadač je bio u belgijskom Beverenu, pa Arisu, Larisi, OFI Kritu, Nea Salamini, Olimpijakosu iz Nikozije, a prošle sezone je igrao za Iraklis. Durmišaj u Čukarički dolazi kao slobodan igrač.