" Mislim da će se taj krug pre ili kasnije zatvoriti ", objasnio je Konte u razgovoru čiji su delovi objavljeni u sredu. " Znam da sam tamo ostavio nešto nedovršeno i znam da će se jednog dana taj krug sa Juventusom zatvoriti. Bilo je trenutaka u prošlosti kada smo mogli ponovo da sarađujemo, ali to nije bilo jednostavno, jer dve stvari moraju da se poklope. Ja moram da budem slobodan, a Juventus mora da traži trenera koji u tom trenutku nema angažman ."

Konte je potom otkrio da je u dve situacije već bio na korak od povratka u Juventus, ali su taj posao na kraju dobili Mauricio Sari i Tijago Mota.

"Bile su dve takve prilike. Prva kada je Juventus odlučio da angažuje Mauricija Sarija. Tada sam bio slobodan, ali sam na kraju završio u Interu. Drugi put sam takođe bio bez angažmana, baš u trenutku kada je stigao Đuntoli. Međutim, Đuntoli je odlučio da angažuje Motu, a ja sam otišao u Napoli."

U istom intervjuu Konte je izjavio da je bio nadomak klupe Bjankonera još 2009, dve godine pre nego što je preuzeo ekipu. Tada je došao na pregovore kao trener Barija, spreman da promeni sredinu. Zapelo je ne zbog ugovora, ne zbog plate, nego zbog - jednog fudbalera. Konkretno, brazilskog plejmejkera Dijega.

"Odlično su znali da želim da igram u formaciji 4-2-4, s obzirom na to da bih na raspolaganju imao napadače poput Amaurija, Jakvinte, Trezegea i Del Pjera. Rekao sam im: 'Slušajte, što se tiče napadača, potpuno smo pokriveni. Potrebno je da dovedemo krilne igrače.' Međutim, iz nekog razloga odlučili su da iz Verdera dovedu Dijega, a onda su me pozvali".

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To je bilo, prisetio se Konte, u vreme finala Lige šampiona između Mančester junajteda i Barselone u Rimu.

"Ušao sam u prostorije kluba praktično kao novi trener Juventusa, a onda smo počeli da razgovaramo. Pitali su me kako želim da igram, a ja sam odgovorio: 'U formaciji 4-2-4.' Rekli su: 'Dobro, ali gde bi onda igrao Dijego?' Odgovorio sam: 'Slušajte, vi ste ga doveli, iako sam vam rekao da već imamo četvoricu napadača. Dakle, stavio bih ga uz jednog od špiceva.' Onda su mi rekli: 'Pa, Dijego želi da igra u formaciji 4-3-1-2.' Zamislite koliko sam tada bio lud! Mada, upravo to ludilo pokazuje da sam veoma direktan čovek koji ne pristaje na kompromise. Bilo ko drugi, ali bukvalno bilo ko, rekao bi: 'Naravno, ako hoćete, staviću ga čak i na gol, samo mi dajte da potpišem ugovor i postanem trener Juventusa.' Ali kada su mi to rekli, ostao sam čvrsto pri svojim idejama, svojim uverenjima i stavu da neću praviti kompromise niti obećavati nešto za šta znam da neću ispuniti. Zato sam im rekao: 'Ako jedan igrač odlučuje o tome kako će ekipa igrati, onda ja nisam pravi trener za vas.' I to je bilo to. Ustao sam i otišao. U trenutku kada sam napustio taj sastanak, više nisam bio trener Juventusa", zaključio je Konte.