Podgoričani su ovako stigli do trećeg uzastopnog trijumfa, ukupno petog i već sada im se nazire osmina finala. Međutim, jasno je da ima još dosta da se igra i da ne sme da bude ni trunke opuštanja kod Budućnosti. Što se tiče meča sa poljskim predstavnikom, presudna je bila druga četvrtina. Crnogorski predstavnik je ovaj period igre dobio sa 11 poena razlika i ova razlika se ispostavila kao ključna za konačni trijumf kluba iz Morače.

Ono što je zanimljivo jeste dasu najraspoloženiji igrači na utakmici bili članovi poljskog predstavnika Devin Robinson i Malik Parsons sa 20, odnosno 19 poena, ali je Budućnost imala daleko veći broj raspoloženih igrača. Bekovi Flečer Megi i Aksel Butelj predvodili su ofanzivu, postigavši 17 i 15 poena, dok je u reketu dominirao Džastin Smit sa 13 poena i četiri skoka.

Bosna je savladala Lijetkabelis Nenada Ćanka - 91:84. Međutim, stiče se utisak da je razlika mogla biti ubedljivija i da su Sarajlije dopustile ogromno opuštanje u poslednjoj četvrtini u kojoj je gost istopio ogromnu razliku i umalo uveo meč u neizvesnu završnicu.

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Popularni Studenti vodili su u jednom momentu sa plus 24, dok su na startu završnog kvartala imali 22 poena prednosti. Ipak, litvanski tim je odbio da se preda tek tako, pa je na nešto manje od tri minuta do kraja spustio na minus osam. Bosna umalo da zakomplikuje život sama sebi u finišu, ali je preživela sopstvene greške i došla do trećeg trijumfa.

Ponovo je dominirao Redži Peri. Momak koji će naredne sezone, a možda i ranije gotovo izvesno igrati u Evroligi bio je najbolji pojedinac domaćina. Snažni centar meč je završio sa učinkom od 22 poena, šest skokova, dve asistencije, ukradenom i izgubljenom loptom, te tako još jednom potvrdio da je prerastao Evrokup. Na drugoj strani istakao se Bandža Si sa takođe 22 poena i četiri skoka.

Na kraju utakmice moglo se videti da su Dario Đerđa i Nenad Čanak razmenili nekoliko rečenica, kao i to da srpski stručnjak nije bio zadovoljan pojedinim stvarima, ali nije se moglo naslutiti o čemu su tačno pričali.