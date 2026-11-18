Smrt, porezi i trijumf autsajdera iz Zemuna protiv kragujevačkog Radničkog za plasman u osminu-finala Mozzart Bet Kupa Srbije... Samo je to, čini se, uvek izvesno, posle još jednog velikog iznenađenja koje su Zemunci priredili u sredu uveče. Potpuno zasluženo, hrabrom i taktički vrlo disciplinovanom igrom izabranici Đorđija Mojsova eliminisali su favorizovani tim Feđe Dudića (1:0), ponovivši tako uspeh od prethodne sezone kada su takođe na stadionu u Ubu, gde momci iz Gornje varoši igraju kao domaćini, pobedili Radnički 1923 u istoj ovoj fazi Mozzart Bet Kupa Srbije (2:1).

Večerašnji meč odlučio je defanzivac Vasilije Bakić golom u 33. minutu, kada se u stilu Strahinje Pavlovića sjajnim kretanjem bez lopte ubacio u protivnički šesnaesterac i iz nimalo jednostavne situacije uputio neodbranjiv šut kroz noge golmanu gostiju Šahinoviću. Status heroja pored Bakića svakako zaslužuje i golman Zemunaca Dubljanić, koji je nizom fantastičnih odbrana u završnici odbio sve napade protivnike.