Kragujevački kup kriptonit je zeleno-plave boje i ime mu je Zemun
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 20:18
Nastavljena je seča favorita u Mozzart Bet Kupu Srbije. Drugu godinu zaredom Zemunci kobni po Radnički 1923 u šesnaestini finala (1:0)
Smrt, porezi i trijumf autsajdera iz Zemuna protiv kragujevačkog Radničkog za plasman u osminu-finala Mozzart Bet Kupa Srbije... Samo je to, čini se, uvek izvesno, posle još jednog velikog iznenađenja koje su Zemunci priredili u sredu uveče. Potpuno zasluženo, hrabrom i taktički vrlo disciplinovanom igrom izabranici Đorđija Mojsova eliminisali su favorizovani tim Feđe Dudića (1:0), ponovivši tako uspeh od prethodne sezone kada su takođe na stadionu u Ubu, gde momci iz Gornje varoši igraju kao domaćini, pobedili Radnički 1923 u istoj ovoj fazi Mozzart Bet Kupa Srbije (2:1).
Večerašnji meč odlučio je defanzivac Vasilije Bakić golom u 33. minutu, kada se u stilu Strahinje Pavlovića sjajnim kretanjem bez lopte ubacio u protivnički šesnaesterac i iz nimalo jednostavne situacije uputio neodbranjiv šut kroz noge golmanu gostiju Šahinoviću. Status heroja pored Bakića svakako zaslužuje i golman Zemunaca Dubljanić, koji je nizom fantastičnih odbrana u završnici odbio sve napade protivnike.
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MOZZART BET KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA
ZEMUN - RADNIČKI 1923 1:0 (1:0)
/Bakić 33/
Ub. Stadion "Dragan Džajić".
Gledalaca: 300.
Sudija: Stanko Ostraćanin (Kraljevo)
Žuti kartoni: Ilić, Knežević, Milošević, Dovedan, Bakić (Zemun); Hilu, Ristić, Nikčević (Radnički).
ZEMUN (3-5-2): Dubljanić - Jovanović, Meski, Bakić - Knežević (od 62. Parađina), Milošević (od 62. Petrović), Ilić, Dovedan (od 82. Vadze), Kadijević - Petrušić (od 72. Kalat), Belaković (od 72. Ikoba)
RADNIČKI (4-2-3-1): Šahinović - Babić, Hilu (od 62. Simović), Marjanović, Nikčević - Alić (od 46. Ristić), Kuzmanović (od 62. Živković) - Buhta (od. 75 Glavčić), Ilić, Sise - Marušić (od 62. Sremčević)
MOZZART BET KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA
SREDA
Tekstilac – Železničar 2:2 (1:1), penalima 6:5
Dubočica – Radnički Niš 0:1 (0:0)
Zemun - Radnički 1923 1:0 (1:0)
RANIJE ODIGRANO
Budućnost Krušik – Partizan 1:5
Mačva – Napredak 2:0
Jedinstvo 1936 – Javor 1:3
Teleoptik – Mladost Lučani 1:1, penalima 5:4
FAP – Spartak 0:0, penalima 3:2
OFK Vršac – OFK Beograd 0:1
RFK Grafičar – IMT 2:0
Sloven Ruma – Vojvodina 1:0
Smederevo – TSC 2:3
Borac Čačak – Radnik 1:2
Voždovac – Novi Pazar 1:3
Loznica – Čukarički 1:2
Jedinstvo Ub – Crvena zvezda 1:5