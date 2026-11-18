Alkaras prvi overio polufinale Završnog mastersa, Medvedev i Tijafo zakazali obračun za prolaz
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 22:40
Jedini predstavnik zemlje domaćina ostao bez šansi za ulazak među četiri najbolja
Ove godine nema Novaka Đokovića i zato nama u Srbiji nije toliko zanimljivo ono što se dešava u Torinu, ali je činjenica da se u Italiji ove sedmice odvija kruna teniske sezone. Karlos Alkaras prvi je obezbedio plasman u polufinale Završnog mastersa, pošto je u drugom kolu grupe "Ivan Lendl“ savladao Danila Medvedeva 2:0 (6:2, 6:4). Španac je tako stigao do druge pobede na turniru, a kolo pre kraja grupne faze osigurao je i prvo mesto, dok će se za drugu kartu među četvoricom najboljih boriti Danil Medvedev i Frensis Tijafo.
Alkaras je protiv ruskog tenisera od početka nametnuo ritam i prvi set rešio u svoju korist rezultatom 6:2. Medvedev je u nastavku pružio snažniji otpor, ali nije uspeo da pronađe način da ugrozi Španca, koji je drugi set dobio sa 6:4 i bez izgubljenog seta završio još jedan meč u Torinu. U drugom susretu dana Frensis Tijafo savladao je Flavija Kobolija 2:0 (7:6, 6:0) i ostao u trci za polufinale. Italijan je uspeo da pruži otpor u prvom setu, koji je odlučen tek u taj-brejku, ali je nakon toga potpuno posustao. Amerikanac je u drugom delu meča osvojio svih šest gemova i stigao do prve pobede na turniru.
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Posle dva kola situacija u grupi "Ivan Lendl“ potpuno je jasna. Alkaras sa učinkom 2-0 sigurno završava na prvom mestu, dok Medvedev i Tijafo imaju po pobedu i poraz, pa će njihov međusobni duel u petak biti direktna borba za plasman u polufinale. Koboli je bez pobede (0-2), a njegov poslednji meč protiv Alkarasa neće imati rezultatski značaj.
Za razliku od ove grupe, u grupi "Džon Mekinro" rasplet tek predstoji. Aleksander Zverev je nakon dva kola jedini neporaženi teniser sa skorom 2-0, Ben Šelton i Artur Fis imaju po jednu pobedu i poraz, dok je Rafael Hodar na začelju bez trijumfa.
Poslednje kolo te grupe na programu je u četvrtak. Od 14.00 časova sastaju se Šelton i Hodar, dok će večernji termin od 20.30 biti rezervisan za duel Zvereva i Fisa, nakon kog će biti poznat konačan poredak u grupi.