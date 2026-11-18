Real se sapleo u crno-belom grotlu: Alimpijevićeva pobeda sezone pred gostovanje Partizanu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 18.11.26. | 20:02
Bešiktaš savladao Kraljevski klub - 83:79 u utakmici 12. kola Evrolige
Vratio se Bešiktaš u Evroligu posle dugo vremena, pa je svaka utakmica u Akatlar areni festival košarke, a šta tek reći kada u goste dolazi slavni Real Madrid. Bilo je zapaljivo u crno-belom grotlu iz kojeg se Kraljevski klub nije iščupao. Dupke puna arene, te napadački trio koji su činili Skoti Vilbekin, Loni Voker i Dekvon Džefris nosili su četu Dušana Alimpijevića to najvećeg trijumfa u sezoni.
Tim iz Istanbula slavio je u poslednjoj utakmici 12. kola Evrolige - 83:79, te tako u velikom stilu i na najbolji mogući način najavio dolazak u Beograd na megdan Partizan Mozzart Betu u petak.
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EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Anadolu Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97
/Volas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz 86:89
/Balcerovski 17 - Hifi 25/
Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 - Odijase 16/
Partizan - Valensija 64:76
/Džons 21 - Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos 84:79
/Dijara 15 - Nan 18/
Sreda
Bešiktaš - Real Madrid