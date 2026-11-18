Vratio se Bešiktaš u Evroligu posle dugo vremena, pa je svaka utakmica u Akatlar areni festival košarke, a šta tek reći kada u goste dolazi slavni Real Madrid. Bilo je zapaljivo u crno-belom grotlu iz kojeg se Kraljevski klub nije iščupao. Dupke puna arene, te napadački trio koji su činili Skoti Vilbekin, Loni Voker i Dekvon Džefris nosili su četu Dušana Alimpijevića to najvećeg trijumfa u sezoni.

Tim iz Istanbula slavio je u poslednjoj utakmici 12. kola Evrolige - 83:79, te tako u velikom stilu i na najbolji mogući način najavio dolazak u Beograd na megdan Partizan Mozzart Betu u petak.