Kluž nije izgledao dobro poslednjih nedelja. Rumunski tim bio je u seriji poraza, a onda je u prošlom kolu ABA lige dao znake života, pobedivši Iliriju. Ipak, okršaj sa Maksim Romom bio je daleko veći izazov koji je četa Mihaila Silvašana uspešno rešila. Ono što je bilo presudno jesu završnih 10 minuta u kojima je Kluž bio više nego dominantan. Rumunski klub je u potpunosti zatvorio rivalu put ka košu i sveo ga na svega devet poena. Na drugoj strani napad je bio više nego produktivan, te je Kluž u ovom periodu ubacio 22 poena i napravio presudnu razliku koja je na kraju odredila pobednika.

Ako u nekom treba tražiti heroja ove utakmice, onda je to Džajlen Mekriri. Momak koji je lane igrao za Široki u ABA 2 ligi bio je fenomenalan. Krilni centar je uništio rivala sa 32 poena, šest skokova, dve ukradene lopte i isto toliko asistencija. Takođe, potrebno je istaći Uroša Plavšića. Povremeni reprezentativac Srbije bio je glavni u skoku za domaćina i meč završio na rubu dabl-dabl učinka od 10 poena i devet uhvaćenih lopti.

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Još jedan abaligaš bio je uspešan u ovoj rundi Evrokupa. Cedevita Olimpija je na domaćem parketu bila bolja od Burgosa - 76:62 i tako se u potpunosti priključila timovima koji se bore za narednu fazu.

Četa Zvezdana Mitrovića došla je do trećeg uzastopnog trijumfa u Evrokupu, te tako u potpunosti poništila loš start u drugom po snazi evropskom takmičenju.

Gosti nijednog momenta nisu bili ni blizu da zaprete Ljubljančanima koje su do pobede predvodili Džordan Gejni i Kameron Oindo. Obojica su postigli po 15 poena, dok je mladi Francuz stigao i do pet skokova. Srpski internacionalac u redovima Burgosa Balša Koprivica zabeležio je devet poena i dva skoka.