Na kraju, najvažnije za goste je da je razbijen maler i da je napravljena dobra uvertira za subotnju utakmicu protiv Zemuna, koja je okarakterisana kao najvažnija u jesenjem delu sezone. Što se Kupa tiče, Radnički će biti među nosiocima na žrebu osmine finala i možda mu ime rivala ponudi šansu da pojuri preskakanje još jednog stepenika.

Dubočica je agresivnije ušla u utakmicu i zahvaljujući tome bila nešto konkretnija u napadu od svog rivala u uvodnoj fazi meča. Anđelković i Klarić dobro su sarađivali po levoj strani, ovaj prvi je uputio šut u okvir gola u 11. minutu, pa nešto kasnije svojom kretnjom omogućio ubacivnje beku koji je tukao jako, ali neprecizno, dok je sa desne strane Santos imao jedan kreativan centaršut Iviću pravo na glavu, ali je ta lopta otišla preko gola.

Radnički se delimično probudio tek sredinom prvog dela, nekako baš onda kada je grupa o stotinak Meraklija ušla na tribinu i počela glasno da bodri svoj tim. Pokušavali su puleni Nikole Drinčića dijagonalnim loptama da ostvare prednost, ali ako krilni napadači Bonsu Osei i Gboli Arijibi ne mogu da naprave razliku protiv rezervnog tima Dubočica - a, videlo se danas da ne mogu - postavlja se pitanje kada i protiv koga mogu?

Bonsu je u 22. minutu imao ispred sebe brisan prostor nakon što se Klarić okliznuo - završilo se to traljavim udarcem sa distance. Arijibi je loše plasirao nakon pola sata igre i tako završio prethodno lepu kombinaciju Bonsua i Krajišnika. Miloš Rošević u špicu napada - potpuno van osećaja za fudbal nakon svega 85 minuta ukupno ove sezone pre ove utakmice. “Progutao” ga je sigurni kapiten Leskovčana Aleksandar Pavlović, pa ga je trener ostavio u svlačionici na poluvremenu.

Na kraju je Dubočica imala zrelije prilike - dok je Jokić tražio prekršaj u duelu sa Ivićem, napadač domaćih je tutnjio ka golu, ali je šutirao preko prečke, a onda je u poslednjim sekundama prvog poluvremena lopta Fari pala na peterac i na nogu pravo iz auta i imale su Nišlije mnogo sreće pred odlazak na veliki odmor.

Ni dva puna minuta nisu prošla u nastavku meča, a Ivić je promašio šansu utakmice. Nakon što je prošao Zečevića, mnogim navijačima domaćih i dalje nije jasno kako ona lopta nije ušla u gol. U periodu između 71. i 76. minuta, Dubočica je imala tri velike šanse, najbolju kada je Mijailović ispred same gol-linije počistio loptu koju je poslao Lazar Srojanović (uneo veliko osveženje ulaskom u igru).

I onda, baš kada je njihov gol visio u vazduhu, gosti su zatresli protivničju mrežu. Dušan Jovanović je milimetarski izbegao ofsajd zamku po levom krilu, centrirao za Luku Izderića, a momak koji nije bio ni u planu da igra ovu utakmicu, jer se koliko juče vratio sa kampa mlade reprezentacije Austrije, glavom je zakucao loptu i odveo Radnički dalje.

MOZZART BET KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA

DUBOČICA - RADNIČKI NIŠ 0:1 (0:0)

/Izderić 79/

Leskovac. Stadion Dubočica.

Gledalaca: 2.000.

Sudija: Milan Stefanović (Beograd).

Žuti kartoni: Petrović, Bezarević (Dubočica), Zečević, Mijailović, Nikolić, Bonsu, Milosavljević (Radnički).

DUBOČICA (4-2-3-1): Mladenović - Santos, Pavlović, Bezarević, Klarić (od 85. Topalović) - Novaković (od 85. Ali), Petrović (od 68. Miraljemović) - Fara (od 68. Stojanović), Živković (od 85. Tasić), Anđelković - Ivić.

RADNIČKI (4-2-3-1): Kostić - Veličković, Zečević, Jokić (od 46. Mijailović), Kovačević - Krajišnik, Milosavljević (od 78. Borović) - Bonsu (od 61. Ivanović), Nikolić (od 61. Izderić), Arijibi - Rošević (od 46. Jovanović).

MOZZART BET KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA

SREDA

Tekstilac – Železničar 2:2 (1:1), penalima 6:5

Dubočica – Radnički Niš 0:1 (0:0)

18.30 Zemun - Radnički 1923

RANIJE ODIGRANO

Budućnost Krušik – Partizan 1:5

Mačva – Napredak 2:0

Jedinstvo 1936 – Javor 1:3

Teleoptik – Mladost Lučani 1:1, penalima 5:4

FAP – Spartak 0:0, penalima 3:2

OFK Vršac – OFK Beograd 0:1

RFK Grafičar – IMT 2:0

Sloven Ruma – Vojvodina 1:0

Smederevo – TSC 2:3

Borac Čačak – Radnik 1:2

Voždovac – Novi Pazar 1:3

Loznica – Čukarički 1:2

Jedinstvo Ub – Crvena zvezda 1:5