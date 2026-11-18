Virtus je u 12. kolu uspeo da iznenadi Panatianikos i savlada ga u Bolonji, a sada izabranike Željka Obradovića čeka još teži ispit. Atinjani idu u Kaunas na megdan zahuktalom Žalgirisu.

Jasno je da je ovo derbi meč naredne runde, a glavna poveznica između dva kluba je Silven Fransisko. Francuz je dve godine bio najbolji pojedinac Žalgirisa, dok je sada uzdanica Panatinaikosa, pa je sve zanimalo šta ima da kaže prilikom povratka na mesto gde je voljen.

"U dobroj smo formi, samo da pronađemo ritam. Bilo je drugačije tokom brojnih povreda, ali sada kada su se vratili moramo da pronađemo hemiju. Tim smo sa mnogo talenta. Kada pronađemo hemiju, niko nas neće moći zaustaviti. Moramo biti strpljivi. Kada imate strpljenja, onda rezultati dolaze", rekao je Fransisko.