Silven Fransisko: Valančijunas je zver, ne može niko da ga zaustavi
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 18:14
"U dobroj smo formi, samo da pronađemo ritam. Bilo je drugačije tokom brojnih povreda, ali sada kada su se vratili moramo da pronađemo hemiju"
Virtus je u 12. kolu uspeo da iznenadi Panatianikos i savlada ga u Bolonji, a sada izabranike Željka Obradovića čeka još teži ispit. Atinjani idu u Kaunas na megdan zahuktalom Žalgirisu.
Jasno je da je ovo derbi meč naredne runde, a glavna poveznica između dva kluba je Silven Fransisko. Francuz je dve godine bio najbolji pojedinac Žalgirisa, dok je sada uzdanica Panatinaikosa, pa je sve zanimalo šta ima da kaže prilikom povratka na mesto gde je voljen.
"U dobroj smo formi, samo da pronađemo ritam. Bilo je drugačije tokom brojnih povreda, ali sada kada su se vratili moramo da pronađemo hemiju. Tim smo sa mnogo talenta. Kada pronađemo hemiju, niko nas neće moći zaustaviti. Moramo biti strpljivi. Kada imate strpljenja, onda rezultati dolaze", rekao je Fransisko.
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Upitan je sjajni bek o partijama Jonasa Valančijunasa.
"Mislim da je on sjajan deo Žalgirisa. Čoveče, da budem iskren, on je zver. Niko ga ne može zaustaviti. On je za mene najbolji visoki igrač u Evroligi".
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Prokomentarisao je Francuz i nadolazeći duel između Valančijunasa i centra Panatainikosa Matijsa Lesora.
"Ići će jedan na drugog sa 100 posto. Ovo jeste košarkaška utakmica, ali u isto vreme i takmičenje. Znam da obojica ne vole da gube i primaju poene, tako da sam siguran da će biti fizički veoma zahtevan duel", rekao je Fransisko u izjavi za Basket News.
Kada govorimo o formi, litvanski tim je u znatno boljem momentu jer iza sebe ima čak šest uzastopnih pobeda, dok je Panatinaikos u padu sa čak tri poraza u poslednja četiri meča u elitnom takmičenju.