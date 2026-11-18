Bio bi to najskuplji ugovor za američka televizijska prava u istoriji svetskih prvenstava, ali i potencijalno jedan od najvažnijih trenutaka u višegodišnjem sukobu tradicionalnih televizijskih kompanija i digitalnih platformi. Iako će interesovanje pokazati skoro svi veliki igrači na američkom medijskom tržištu, izvori Gardijana izdvajaju Netfliks kao ozbiljnog favorita.

"Kladio bih se na Netfliks. Platiće koliko god bude potrebno", izjavio je jedan iskusni kupac televizijskih prava za britanski list.

©Reuters (Balerina gviri u sobu i posmatra dešavanja sa fudbalske utakmice)

Očekuje se da će ponude do četvrtka, 19. novembra, dostaviti Netfliks, Epl TV, Dizni, Amazon, Jutjub i DAZN, kao i tradicionalne medijske kuće Foks, ESPN, NBC Juniverzal i Skajdens. Takva konkurencija praktično garantuje da FIFA neće morati da pristane na cenu kakvu je dobijala tokom prethodnih ciklusa. Posebno je značajno to što je svetska fudbalska organizacija odlučila da prvi put objedini prava na prenose na engleskom i španskom jeziku u SAD. Dosadašnja praksa podrazumevala je odvojenu prodaju, čime su različite televizijske kuće mogle da osiguraju ekskluzivnost za određenu jezičku publiku.

Sada FIFA, po svemu sudeći, želi jednog vlasnika kompletnog paketa, što predstavlja veliku prednost za striming platforme koje putem jedne aplikacije mogu da opslužuju različite grupe gledalaca. Za razliku od Španije, gde zakon propisuje da određeni broj utakmica sa Mundijala mora da bude dostupan na besplatnim televizijskim kanalima, u Sjedinjenim Državama ne postoje uporediva ograničenja. To znači da bi Netfliks, ukoliko pobedi, mogao da zadrži ekskluzivnost za svih 104 utakmica, pod pretpostavkom da format takmičenja ostane nepromenjen. Drugim rečima, američki ljubitelji fudbala mogli bi da se nađu u situaciji da im je za praćenje čitavog Svetskog prvenstva neophodna pretplata na Netfliks.

©Reuters (navijači Kolumbije)

Da bi se razumelo zašto FIFA sada očekuje toliko novca, potrebno je vratiti se više od decenije unazad. Kada je 2015. godine odlučeno da se Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. umesto tokom leta održi u novembru i decembru, nastao je ozbiljan problem sa televizijskim pravima. Američki emiteri već su bili sklopili ugovore prema kojima je turnir trebalo da bude igran tokom uobičajenog letnjeg termina. Kako bi izbegla moguće sudske sporove, FIFA je Foksu i Telemundu omogućila produženje ugovora za Mundijal 2026. bez otvorenog nadmetanja. Tako je Foks za prava na prenose na engleskom jeziku izdvojio 485.000.000 dolara, dok je Telemundo, u vlasništvu NBC Juniverzala, za španski jezik platio 600.000.000 dolara. Ukupno je FIFA od dva emitera prihodovala 1.085.000.000 dolara, što se naknadno pokazalo kao izuzetno povoljan posao za televizijske kuće.

Svetsko prvenstvo 2026, održano u SAD, Kanadi i Meksiku, oborilo je rekorde gledanosti na američkom tržištu. Finale između Španije i Argentine, u kojem je evropska selekcija slavila posle produžetaka, postalo je najgledaniji fudbalski prenos u istoriji Sjedinjenih Država. Foks je u jednom trenutku zabeležio čak 51.685.000 gledalaca. Pet utakmica imalo je prosečnu gledanost veću od 20.000.000, dok je prosečan broj gledalaca na Foksovim prenosima svih 104 susreta iznosio 7.700.000, dvostruko više nego na Mundijalu u Kataru.

Ni rezultati Telemunda nisu bili ništa manje impresivni. Prenosi na španskom jeziku, dostupni i putem platforme Pikok, imali su prosečno 6.000.000 gledalaca po utakmici, dok su dueli Španije i Argentine, odnosno Meksika i Engleske, dostigli vrhunac od preko 23.000.000.

©Reuters

Ogromno interesovanje publike donelo je i izuzetnu zaradu od oglašavanja. Prema podacima analitičke kompanije Gajdlajn, Foks i Telemundo zajedno su od reklama tokom Mundijala prihodovali čak 1.190.000.000 dolara, skoro tri puta više nego tokom Svetskog prvenstva 2022. godine. Sam Foks zaradio je 835.000.000 dolara od oglašavanja, pri čemu je cena jednog reklamnog bloka od 30 sekundi iznosila između 200.000 i 750.000 dolara. Kada se sve sabere, samo prihod od reklama dva emitera nadmašio je ukupan iznos koji su prethodno platili za televizijska prava. Za FIFA je to bio jasan pokazatelj koliko je novca potencijalno propustila da zaradi.

Jedan naizgled sporedan detalj mogao bi dodatno da poveća vrednost budućeg ugovora. Reč je o pauzama za osveženje igrača koje su na Mundijalu 2026. otvorile dodatni prostor za emitovanje reklama. Dve pauze od po tri minuta, ukupno šest minuta tokom utakmice, pokazale su se kao izuzetno vredan komercijalni proizvod. Prema podacima koje prenosi Gardijan, reklamni termini tokom tih prekida donosili su između 2.000.000 i 9.000.000 dolara po utakmici.

Problem za FIFA bio je u tome što takve pauze nisu bile predviđene kada su sklapani prethodni ugovori, pa svetska fudbalska organizacija nije mogla da ih adekvatno uračuna u cenu televizijskih prava. Sada će situacija biti drugačija. Emiteri će prilikom sastavljanja ponuda moći da računaju i na dodatne prihode od reklamnih blokova, dok će FIFA pokušati da taj komercijalni potencijal ugradi u konačnu cenu ugovora. Tako bi i nekoliko minuta prekida tokom utakmica moglo da utiče na stotine miliona dolara vredne pregovore.

©Reuters

Zašto Foks ne sme lako da izgubi Mundijal? Za Foks, eventualni gubitak prava na Svetsko prvenstvo ne bi predstavljao samo finansijski ili poslovni neuspeh. Američka televizijska kuća tokom prethodnih godina izgradila je snažan identitet oko velikih sportskih takmičenja, a fudbalski Mundijal postao je jedan od najvažnijih događaja u njenom programu. Za razliku od Netfliksa, koji raspolaže ogromnom bibliotekom filmova i serija, Foks mnogo više zavisi od sportskih sadržaja i informativnog programa.

Ipak, tu postoji i važna razlika između poslovnih modela. Televizijske kuće mogu tokom velikih sportskih događaja da zarade ogromne iznose od reklama, dok se striming servisi tradicionalno oslanjaju na mesečne pretplate. Za Netfliks Mundijal predstavlja priliku da privuče nove korisnike, poveća interesovanje oglašivača i dodatno učvrsti svoju poziciju na tržištu. Međutim, događaj koji traje nešto više od mesec dana ne garantuje da će novi pretplatnici ostati na platformi i nakon njegovog završetka. Upravo zato sportska takmičenja sa kratkim trajanjem dugo nisu smatrana idealnim proizvodom za striming kompanije.

Ta računica sada počinje da se menja. Netfliks već ima dva Mundijala, a osvojio je i Španiju Netfliks u ovu borbu ne ulazi kao potpuni početnik. Kompanija je već otkupila ekskluzivna američka prava za Svetska prvenstva fudbalerki 2027. i 2031. godine, čime je jasno pokazala ambicije u svetu fudbalskih prenosa. Pored toga, obezbedila je i prava na Mundijal 2030. za teritoriju Španije. Tamo će, međutim, morati da poštuje zakonske propise koji zahtevaju da utakmice španske reprezentacije, oba polufinala, finale i najmanje jedan meč dnevno budu dostupni i putem besplatne televizije.

I dok FIFA zadovoljno trlja ruke zbog milijardi koje bi mogla da zaradi, postavlja se pitanje šta će na sve to reći navijači. Jer, ukoliko Netfliks dobije ekskluzivna prava na prenose, ljubitelji fudbala u SAD mogli bi da se nađu pred jednostavnim izborom, da plate pretplatu ili da propuste najveće fudbalsko takmičenje na planeti. Zato se nameće pitanje i za sve ostale: Da li biste bili spremni da se pretplatite na Netfliks samo zbog Svetskog prvenstva, ukoliko utakmice ne biste mogli da gledate nigde drugde?