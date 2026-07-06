Kraj bajke posle osam godina? Strazbur zvao čudotvorca iz Bodea, dogovor blizu
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 22:29
Kjetil Knutsen u poodmakloj fazi pregovora sa francuskim klubom
Ono što je Kjetil Knutsen napravio za osam godina u Bode Glimtu u fudbalskim almanasima biće upamćeno kao jedna od najvećih fudbalskih bajki u ovom veku. Knutsen je sa timom sa severa Norveške napravio čudesne rezultate ne samo u vidu četiri titule šampiona, nego svih onih neverovatnih pobeda u evropskim takmičenjima.
Kroz pakao artičkog kruga kao bosi po trnju su se proveli Roma, Porto, Lacio, Mančester Siti, Inter i Sporting. Sve te grandiozne trijumfe, Knutsenov tim je ostvarivao igrajući dopadljiv fudbal, međutim, kako stvari stoje, bajka bi posle osam godina mogla da se završi. Francuski L'ekip javlja da je Strazbur ozbiljno zagrizao za Knutsena, da su pregovori u poodmakloj fazi i da bi Norvežanin mogao da bude promovisan u toku ove nedelje.
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Knutsen je pod ugovorom sa Bodeom do 2029. godine, a isti mu je produžen uprkos činjenici da nije uspeo da odbrani tron. O interesovanju Strazbura govorilo se još prethodne zime. Francuski klub je tražio zamenu za Lijama Roseniora i Kjetilovo ime iskočilo je u prvi plan, međutim, baš u tom periodu produžio je saradnju sa Bodeom pa od dogovora nije bilo ništa.
Spekulisalo se da ga želi Seltik kao rešenje posle neslavnog perioda sa Vilfridom Nansijem, a ono što je interesantno, upravo je Nansi uz Knutsena glavni kandidat da preuzme Strazbur. Ako gledamo ko je kakav posao radio, nije teško zaključiti da je Knutsen bolje rešenje.
Iskusni trener je nešto ranije imao pozive iz Rozenborga koji mu je nudio bolje uslove da izvede istu magiju kao sa Bodeom. Tad ih je odbio i želeo da uspostavi sistem - uspostavio ga je. Možda je došlo vreme da vidimo kako taj sistem funkcioniše u jednoj od pet najjačih liga u Evropi i da li magija može da se prenese.