Kraj bajke posle osam godina? Strazbur zvao čudotvorca iz Bodea, dogovor blizu

Knutsen je pod ugovorom sa Bodeom do 2029. godine, a isti mu je produžen uprkos činjenici da nije uspeo da odbrani tron. O interesovanju Strazbura govorilo se još prethodne zime. Francuski klub je tražio zamenu za Lijama Roseniora i Kjetilovo ime iskočilo je u prvi plan, međutim, baš u tom periodu produžio je saradnju sa Bodeom pa od dogovora nije bilo ništa.

Spekulisalo se da ga želi Seltik kao rešenje posle neslavnog perioda sa Vilfridom Nansijem, a ono što je interesantno, upravo je Nansi uz Knutsena glavni kandidat da preuzme Strazbur. Ako gledamo ko je kakav posao radio, nije teško zaključiti da je Knutsen bolje rešenje.

Iskusni trener je nešto ranije imao pozive iz Rozenborga koji mu je nudio bolje uslove da izvede istu magiju kao sa Bodeom. Tad ih je odbio i želeo da uspostavi sistem - uspostavio ga je. Možda je došlo vreme da vidimo kako taj sistem funkcioniše u jednoj od pet najjačih liga u Evropi i da li magija može da se prenese.