Alimpijević: Reprezentacija je fantastična jer daje heroje; Mijović od avgusta deo stručnog štaba

Može da bude zadovoljan selektor Dušan Alimpijević , koji je utiske izneo na konferenciji za medije. "Od prve sekunde smo igrali dobro, znali smo kako želimo da igramo. Verujem da smo bili agresivniji i pametniji. Imam mnogo razloga da budem zadovoljan. Odigrali smo sjajno timski, brojevi to govore - 62 asistencije u dva meča me čine veoma zadovoljnim. Dobro smo trenirali, pristup je bio odličan, šlag na torti je pun Pionir. Sve je bilo sjajno ovih dana oko naše košarke" .

Dominantno, ubedljivo i lepo za oko. Tako su Orlovi odigrali u poslednjem kolu prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, koju su završili sa četiri pobede i dva poraza. U poslednjem kolu je u dvorani Aleksandar Nikolić savladana Bosna i Hercegovina (94:81), u jednoj lepoj košarkaškoj predstavi.

Stevan Mijović će biti deo stručnog štaba u narednom prozoru. Selektor koji je vodio kadete do svetskog srebra, pridružiće se Dušanu Alimpijeviću.

"Nije Jokić jedan od najboljih, nego najbolji. Osećaj je sjajan. Način na koji se on ponaša je za respekt i uživanja. Reprezentacija je uvek dala mlade igrače. Sećate se Stefana Miljenovića u prvom prozoru. Reprezentacija daje heroje i zato je fantastična. Pogodilo se da danas na meč mogu da dođu U17, U18 i U20 selekcije. Izuzetno smo ponosni na U17 selekciju i saopštili smo njihovom selektoru da će biti deo stručnog štaba u avgustu". Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl i bio lider ekipe kao kapiten.

"Ne treba biti previše pametan. Uvek je imao veliku ulogu. Najbolji je trenutno i ko, ako ne on? Sve je rekao na terenu, a ono što ne vidite je njegovo ponašanje van parketa. Ponosni smo na njega".

Završen je prvi krug kvalifikacija.

"Moramo da budemo zadovoljni. Moglo je bolje samo za jednu pobedu. Nismo imali sreću da imamo nekog drugog protivnika umesto Turske. To je federacija koja daje sve, obavezuje sve igrače da budu tu. Odigrali smo te mečeve na visokom nivou. Kada se osvrnem, moglo je i gore. Bosna je veoma ozbiljan igrač. Mi smo imali četiri igrača iz ovog sastava samo u prvom prozoru. Ono što sledi je naravno još važnije". Za sada je zadovoljan.

"Meni je drago ako vi vidite da je ova reprezentacija izgledala dobro. Naravno, može bolje. Da ne zaboravimo da smo imali tri različita tima i imaćemo četvrti u četvrtom. Svaki prozor je priča za sebe. To su negativni efekti ovih prozora, ali kako nama, tako i svima. Ja se osećam fantastično. Najvažnija stvar za mene je dobra atmosfera između igrača. Ne treba da bude tu 12 najboljih, nego 12 koji funkcionišu. To su rekli mnogo pametniji treneri od mene. Privilegija je biti deo reprezentacije. Ovo je pod ljubav i čast i nema ništa lepše od ovoga". Prati i Mundijal kada stigne.

"Gledam minimalno. Navijam za Argentinu zbog Mesija. Njega volim. Videli smo kako su prošli ovaj poslednji meč. Sve je moguće. Ako ne Argentina, onda neka selekcija nije favorit".