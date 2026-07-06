Selektor BiH: Uvek se osećam fenomenalno ovde - ovako sport treba da izgleda
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 22:14
Publika je bila sjajna, nije bilo loših reči i ovo je definitivno pravi put", kaže Dario Đerđa
Bosna i Hercegovina nije imala šanse protiv ovako raspoložene Srbije. Nikola Jović rešetao je iz svakog ugla, Nikola Jokić upisao je tripl-dabl, a na kraju je Srbija slavila 94:81 i trijumfalno zatvorila prvu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.
Prvi je utiske na konferenciji za medije izneo plejmejker Darko Talić, koji je odigrao dobru utakmicu sa 12 poena i osam asistencija.
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"Prvo želim da čestitam Srbiji, kao i publici. Lepo nas dočekali i zaista sam uživao. Srbija je pokazala da je jedan od najboljih timova na svetu. Neke izgubljene lopte nisu smele da se dese, ali ponavljam, čestitke Srbiji na pobedi", kaže Talić.
Čestitke je uputio i selektor Dario Đerđa.
"Čestitam Srbiji, i te kako zaslužena pobeda. Bili smo tu, ali u drugoj deonici Srbija je napravila seriju 10:0 i to nas je mnogo koštalo. Stalno smo bili u zaostatku. Neki igrači su prvi put igrali za Bosnu večeras, neki su povređeni, ali okej. Nismo bili strpljivi, loše smo skakali i primili smo dosta otvorenih trojki", kaže Đerđa.
U drugoj fazi se nada da će mu tim biti jači.
"Nadam se jačem sastavu. Ako možemo da pomognemo Srbiji što da ne. Biće tu Joki... pardon, Nurkić, mada bi bilo lepo da je Jokić malo i na drugoj strani. Šalim se, nadam se Nurkiću, kao i Musi, ali je njegova povreda veoma komplikovana".
Sjajna atmosfera bila je u Pioniru.
"Ja sam se osećao fenomenalno. Oduvek se tako osećam ovde. Mislim da danas nije bilo tenzije i ovako sport treba da izgleda. Publika je bila sjajna, nije bilo loših reči i ovo je definitivno pravi put".
Pohvalio je i Darka Talića.
"Mislim da bismo bili puno bolji u novembru da sam znao da Darko hoće da igra. On je top momak, profesionalac, bolji je iz meča u meč i mnogo nam znači", zaključio je.