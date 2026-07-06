Selektor BiH: Uvek se osećam fenomenalno ovde - ovako sport treba da izgleda

Prvi je utiske na konferenciji za medije izneo plejmejker Darko Talić , koji je odigrao dobru utakmicu sa 12 poena i osam asistencija.

Bosna i Hercegovina nije imala šanse protiv ovako raspoložene Srbije. Nikola Jović rešetao je iz svakog ugla, Nikola Jokić upisao je tripl-dabl, a na kraju je Srbija slavila 94:81 i trijumfalno zatvorila prvu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

"Prvo želim da čestitam Srbiji, kao i publici. Lepo nas dočekali i zaista sam uživao. Srbija je pokazala da je jedan od najboljih timova na svetu. Neke izgubljene lopte nisu smele da se dese, ali ponavljam, čestitke Srbiji na pobedi", kaže Talić. Čestitke je uputio i selektor Dario Đerđa.

"Čestitam Srbiji, i te kako zaslužena pobeda. Bili smo tu, ali u drugoj deonici Srbija je napravila seriju 10:0 i to nas je mnogo koštalo. Stalno smo bili u zaostatku. Neki igrači su prvi put igrali za Bosnu večeras, neki su povređeni, ali okej. Nismo bili strpljivi, loše smo skakali i primili smo dosta otvorenih trojki", kaže Đerđa.

U drugoj fazi se nada da će mu tim biti jači.

"Nadam se jačem sastavu. Ako možemo da pomognemo Srbiji što da ne. Biće tu Joki... pardon, Nurkić, mada bi bilo lepo da je Jokić malo i na drugoj strani. Šalim se, nadam se Nurkiću, kao i Musi, ali je njegova povreda veoma komplikovana".