Đurišić pokazao da je budućnost njegova: Znamo da su Jokić i Jović najbolji

Iako su reflektori opravdano upereni u glavne zvezde tima, Đurišić je nakon meča pokazao izuzetnu zrelost i timski duh, skrenuvši pažnju na borbenost saigrača, ali i na ono što Srbiju čini moćnom – dugačku klupu.

"Nemoj da zaboraviš Tanaskovića! Znamo ko je uvek najbolji na utakmicama, Jokić i Jović, ali posle njih se uvek neko istakne i to je snaga ovog tima".

Đurišić je protiv Bosne pogodio neke ključne šuteve i igrao sa neverovatnom lakoćom. Na pitanje da li je konačno "namestio ruku", uz prepoznatljiv osmeh je odgovorio u svom stilu.

"Jesam pronašao šut, ali ja sam uvek imao šut... Šalim se. To je sve do samopouzdanja. Drago mi je što je sve ušlo", zaključio je raspoloženi Đurišić.

Srbija sa ovakvom širinom u rosteru i atmosferom gde "svaki meč iskoči neko drugi" definitivno ima čemu da se nada u nastavku takmičenja. Ako se po jutru dan poznaje, Đurišićevo vreme tek dolazi.