(Starsport)
KRAJ: Crvena zvezda – Larn 5:0
Najnovije vesti
sre. 29.07.26. | 21:53
Sva dešavanja sa stadiona Rajko Mitić pratite na Mozzart Sportu
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (drugi meč)
Crvena zvezda - Larn 5:0 (2:0)
/Katai 2, Arnautović 45+3, 60, Loizu 49, Bukari 79/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Elčin Masijev
Crvena zvezda: Mateus - Seol (od 70. Stanković), Učena, Veljković, Strika (od 63. Tiknizjan) - Abu Fani (od 77. Ivanić), Krunić (od 63. Elšnik) - Loizu (od 63. Bukari), Čam, Katai - Arnautović
Larn: Ferguson - Doneli, Ridli, Bent, Kosgrov - Grejem (od 80. Gibson), Galager, Doerti (od 60. Simpson) - Mekenef (od 60. Valas), Sloun (od 70. Mekenri), O'Hara (od 46. O'Nil)
Komentari / Podeli vest
kvalifikacije za Ligu šampionaUŽIVOFK Crvena zvezdaLarn
tagovi
Obaveštavaj me
FK Crvena zvezda
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
sreda | 29.07.2026.
četvrtak | 30.07.2026.
petak | 31.07.2026.