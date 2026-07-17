Kreće lopta u Srbiji: Šta sve moramo da znamo o novoj sezoni Mozzart Bet Superlige
Vreme čitanja: 3min | pet. 17.07.26. | 08:08
Plej-of od šest i plej-aut od osam klubova, letnja pijaca do 18. septembra i besmisleni bonusi 2004. godišta
Dok čekamo rasplet na Svetskom prvenstvu, došlo je vreme da krene lopta sa centra i u Srbiji. Počinje nova sezona Mozzart Bet Superlige, mnogi kažu – najteža u novijoj istoriji loptanja na ovom delu prostora.
Zašto najteža? Zato što je liga skraćena na 14 klubova, a na kraju sezone će se još skratiti na 12. Što znači da od 14 klubova učesnika, četiri će ispasti. Negde između trećine i četvrtine. A, videli smo na kraju minulog prvenstva kakva je drama vladala bukvalno do poslednjeg sudijskog zvižduka.
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Šta je novitet ove sezone? Posle 26 kola, tabela će se podeliti na plej-of zonu, u kojoj će biti šest klubova i plej-aut u kojem će igrati osam klubova. U tom doigravanju biće jednokružni sistem, tako da će šest najboljih odigrati ukupno 31 kolo za sezonu, a osam slabijih 33 kola. Malo drugačije u plej-ofu je što prvi na tabeli neće biti domaćin i drugom i trećem, nego će trećem ići u goste.
Jesenji deo sezone trajaće do 6. decembra i igraće se 18 kola. Prolećni deo će se nastaviti 6. februara, a takmičarska godina će se završiti 16. maja.
I ove godine će direktor takmičenja Aleksandar Pivić dozvoliti klubovima koji će predstavljati Srbiju na evropskoj sceni da mogu da odlože po jednu utakmicu tokom tri kola kvalifikacija. I još jednu ako dođu do poslednje runde. Novitet je taj što više neće moći da se odlaže meč prvog kola Mozzart Bet Superlige, što se desilo prošlog leta, kada su Novi Pazar i Radnički iz Kragujevca iskoristili tog „džokera“ taman kada je trebalo da krene sezona. A, prema poslednjim informacijama iz Zajednice, za sada nema najava da će biti odlaganja i u drugom kolu. Veliki derbi Zvezda – Vojvodina trebalo bi da se odigra 26. jula.
Što se tiče bonus igrača, biće to i sledeće sezone 2004. godište. Ova odluka izaziva dosta kontroverzi, jer na kraju prvenstva kao bonus će se voditi fudbaler koji ima u tom trenutku 23 godine!? Potpuno besmisleno.
Imaćemo i ove sezone klubove koji igraju van svojih stadiona: Zemun će dočekati Partizan na Ubu i najavljeno je da će mu to biti „kuća“ ubuduće, dok će IMT u Loznici dočekati Zemun u drugoj rundi.
Na kraju, osim što četiri kluba ispadaju, ponovo će četiri najbolja ići na evropsku scenu: prvi u kvalifikacije za Ligu šampiona, drugoplasirani ili pobednik Kupa u kvalifikacije za Ligu Evrope, a ostala dva u borbu za Ligu konferencije.
Letnji prelazni rok trajaće do 18. septembra, tako da jedna stvar može sa sigurnošću da se očekuje: svi timovi će tog datuma izgledati bitno drugačije nego danas kada lopta kreće sa centra.
MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO
Petak
20.00 (1.05) Crvena zvezda (12.0) Mačva (33.0)
20.00 (1.85) Železničar (3.50) Radnički Niš (4.40)
Subota
20.00 (2.85) Novi Pazar (3.25) Radnički Kragujevac (2.55)
20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)
Nedelja
19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)
19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)
19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)