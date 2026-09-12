Lacijali ne pamte ovako dobar start, Gatuza ogrejalo sunce, ali Olimpiko će da zvrji prazan

Udariće Gatuzo danas (18.00) u Večnom gradu na svoj Milan, gde je proveo najlepše godine igračke karijere, osvojio sve moguće trofeje sa Rosonerima, a bio je i trener tima sa San Sira. Lacijali nikad bolji u poslednjih nekoliko godina, ali tifozi nastavljaju borbu sa Lotitom, bojkotuju voljeni klub, pa će tribine na Olimpiku da zvrje prazne i biće izvesno više gostujućih navijača nego domaćih.

18.00: (3,20) Lacio (3,30) Milan (2,30) - MR

Solidan start za redizajnirani Milan sa Rubenom Amorimom na kormilu – dve pobede i remi u Torinu protiv Juventusa (1:1). Rosoneri će u najjačem mogućem sastavu da udare na jedan od tri tima sa maksimalnim učinkom na Apeninima. Oporavio se i Mateo Gabija. S druge strane, i dalje Lacio ima kadrovske probleme. Van stroja su Adam Marušić, Fisajo Dele-Baširu, Nikola Rovela, Danilo Kataldi i Luka Pelegrini.

20.45: (1,55) Atalanta (4,00) Kaljari (6,25) - MR

Malo je falilo Milanu da bude sa maksimalnim učinkom pred gostovanje na Olimpiku, ali je u finišu velikog derbija sa Juventusom u Torinu primio gol i ostao bez dva boda (1:1). Rezervista na tom meču, mladi napadač Milana Alfađo Sise postigao je jedini gol protiv Bjankonera i prema najavama italijanskih medija, mogao bi od starta da bude gurnut u vatru od strane portugalskog stručnjaka, odmah ispred najisturenijeg Portugalca Gonzala Ramosa, pojačanja iz šampiona Evrope, Pari Sen Žermena. Junus Musa i Luka Modrić ostaju radilice na sredini terena, dok je nezamenjiv i kod Amorima u poslednjoj liniji srpski štoper Strahinja Pavlović.

Gatuzo nema razloga da tim koji pobeđuje menja. Očekuje se istih 11 kao u Udinama u ponedeljak uveče (2:1). Matija Zakanji je nezamenjiv u napadu Rimljana. Pre pet dana je postigao prvi gol u sezoni i sa Pinamontijem bi trebalo da bude zadužen za golove.

15.00: (2,15) Đenova (3,40) Frozinone (3,40) - MR

Prošle sezone oba duela ovih timova završena su pobedama domaćina sa po 1:0 u Seriji A. Isti rezultat u korist Lacijala bio je i u osmini finala Kupa Italije.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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SERIJA A – 4. KOLO

Petak

Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)

/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/

Subota

15.00: (2,15) Đenova (3,40) Frozinone (3,40) - MR

18.00: (3,20) Lacio (3,30) Milan (2,30) - MR

20.45: (1,55) Atalanta (4,00) Kaljari (6,25) - MR

Nedelja

15.00: (2,70) Leče (3,05) Monca (2,80) - MR

18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR

20.45: (5,50) Sasuolo (3,70) Juventus (1,67) - MR

Ponedeljak

18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR

18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR

20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR

***Kvote su podložne promenama