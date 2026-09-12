Lacijali ne pamte ovako dobar start, Gatuza ogrejalo sunce, ali Olimpiko će da zvrji prazan
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 10:46
Derbi Serije A u Rimu, gde maksimalnim nebesko-plavima stiže Milan (18.00)
Trenerska karijera Đenara Gatuza nije ni nalik onoj igračkoj iz slavnih dana Milana. Popularni Pit bul je bio pravi globtroter poslednjih godina. Selio se iz zemlje u zemlju, iz kluba u klub, ali retko se gde duže zadržavao. Išao je iz fijaska u fijasko, od Valensije, Marselja, Hajduka, pa do sunovrata sa reprezentacijom Italije koju nije uspeo da odvede na Mundijal posle poraza u finalu baraža sa Bosnom i Hercegovinom u Zenici.
Letos je pomalo iznenađujuće dobio novu šansu u otadžbini, i to u Laciju umesto Mauricija Sarija koji je stigao u Bergamu na klupu Atalante. Otpisan je bio Gatuzo. Klima na Olimpiku je i dalje tenzična. Navijači nastavljaju rat sa predsednikom kluba Klaudijom Lotitom. Ipak, tri meča Serije A – sva tri trijumfa, maksimalnih devet bodova, kao i Roma i Inter.
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Udariće Gatuzo danas (18.00) u Večnom gradu na svoj Milan, gde je proveo najlepše godine igračke karijere, osvojio sve moguće trofeje sa Rosonerima, a bio je i trener tima sa San Sira. Lacijali nikad bolji u poslednjih nekoliko godina, ali tifozi nastavljaju borbu sa Lotitom, bojkotuju voljeni klub, pa će tribine na Olimpiku da zvrje prazne i biće izvesno više gostujućih navijača nego domaćih.
18.00: (3,20) Lacio (3,30) Milan (2,30) - MR
Solidan start za redizajnirani Milan sa Rubenom Amorimom na kormilu – dve pobede i remi u Torinu protiv Juventusa (1:1). Rosoneri će u najjačem mogućem sastavu da udare na jedan od tri tima sa maksimalnim učinkom na Apeninima. Oporavio se i Mateo Gabija. S druge strane, i dalje Lacio ima kadrovske probleme. Van stroja su Adam Marušić, Fisajo Dele-Baširu, Nikola Rovela, Danilo Kataldi i Luka Pelegrini.
20.45: (1,55) Atalanta (4,00) Kaljari (6,25) - MR
Malo je falilo Milanu da bude sa maksimalnim učinkom pred gostovanje na Olimpiku, ali je u finišu velikog derbija sa Juventusom u Torinu primio gol i ostao bez dva boda (1:1). Rezervista na tom meču, mladi napadač Milana Alfađo Sise postigao je jedini gol protiv Bjankonera i prema najavama italijanskih medija, mogao bi od starta da bude gurnut u vatru od strane portugalskog stručnjaka, odmah ispred najisturenijeg Portugalca Gonzala Ramosa, pojačanja iz šampiona Evrope, Pari Sen Žermena. Junus Musa i Luka Modrić ostaju radilice na sredini terena, dok je nezamenjiv i kod Amorima u poslednjoj liniji srpski štoper Strahinja Pavlović.
Gatuzo nema razloga da tim koji pobeđuje menja. Očekuje se istih 11 kao u Udinama u ponedeljak uveče (2:1). Matija Zakanji je nezamenjiv u napadu Rimljana. Pre pet dana je postigao prvi gol u sezoni i sa Pinamontijem bi trebalo da bude zadužen za golove.
15.00: (2,15) Đenova (3,40) Frozinone (3,40) - MR
Prošle sezone oba duela ovih timova završena su pobedama domaćina sa po 1:0 u Seriji A. Isti rezultat u korist Lacijala bio je i u osmini finala Kupa Italije.
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SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
15.00: (2,15) Đenova (3,40) Frozinone (3,40) - MR
18.00: (3,20) Lacio (3,30) Milan (2,30) - MR
20.45: (1,55) Atalanta (4,00) Kaljari (6,25) - MR
Nedelja
15.00: (2,70) Leče (3,05) Monca (2,80) - MR
18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR
20.45: (5,50) Sasuolo (3,70) Juventus (1,67) - MR
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama